Disperare mascata de calm la Dinamo! "Nu mai avem timp si nu avem o echipa sudata!" Ce le-a spus Cosmin Contra jucatorilor dupa infrangerea cu Sepsi

Cosmin Contra a prefatat duelul cu Astra de la finalul acestei saptamani.

Antrenorul "cainilor rosii" a comentat situatia de la echipa si le-a transmis suporterilor ca a dat si va da totul pentru ca Dinamo sa obtina rezultate pozitive. Acesta a dezvaluit si ce le-a spus jucatorilor dupa infrangerea de la Sepsi.

"Trebuie sa urmeze un nou inceput. Asta este frumusetea acestui sport, ca dupa cateva zile de la o evolutie stearsa a echipei, cea de la Sepsi, ai posibilitatea sa speli aceasta imagine si sa castigi 3 puncte dupa 4 meciuri in care nu am meritat sa pierdem cel putin in 3 dintre ele. Vineri, baietii au posibilitatea sa spele rusinea pe care cred ca toti dinamovistii au simtit-o la meciul cu Sepsi si sa aduca linistea in sanul echipei, sa incepem sa avem un pic de incredere ca putem sa ajungem acolo unde trebuie.

E un meci pentru evitarea retrogradarii conform clasamentului. Astra are un inceput prost de campionat, dar vine cu un moral mai bun dupa victoria cu Poli Iasi. Am incredere ca baietii, dupa evolutia de la Sepsi si dupa ce am vorbit toata saptamana despre ce nu trebuie sa se mai intample, vor avea o evolutie foarte buna. Am fost o echipa debusolata si am incercat sa intelegem care au fost motivele care au dus la acel rezultat de la Sepsi. Cred ca jucatorii sunt constienti ca trebuie sa faca un pas inainte si ca tot ceea ce lucram in antrenamente trebuie sa demonstreze pe tot parcursul meciului.

Toata saptamana ne-am gandit la schimbarile din echipa si speram sa gasim variantele bune pentru a obtine o victorie. Avem jucatori buni, dar nu avem o echipa sudata, nu avem automatismele de joc. Nu avem foarte mult timp si avem nevoie de rezultate, pe asta am pus accent saptamana aceasta. Le-am spus ca inaintea jocului frumos, avem nevoie de puncte.

Nu e o situatie usoara, eu incerc sa ajung la jucatori. Cine ma cunoaste stie ca sunt un luptator si voi lupta pana la capat ca sa aduc aceasta echipa acolo unde ii este locul. Eu stiu ca sunt intr-o meserie in care antrenorul, la fiecare etapa, e pasibil sa-si faca bagajele si sa plece, dar consider ca am facut tot ce a tinut de mine ca echipa sa joace bine intr-un timp foarte scurt. Daca exista rabdare din partea conducerii? Asta trebuie sa-l intrebati pe domnul Pablo Cortacero.

Ceea ce am aratat la Sepsi nu este ceea ce ne dorim, le-am spus jucatorilor ca niciunul nu meritam sa purtam tricoul lui Dinamo. Tot ce pot sa le spun suporterilor este ca voi face tot ce tine de mine sa avem rezultate pozitive si sa schimbam fata echipei", a declarat Cosmin Contra la conferinta de presa dinaintea partidei din a 9-a etapa a Ligii 1.

Meciul dintre Dinamo si Astra este programat vineri, de la ora 21:00, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.