Rednic, foarte aproape sa preia un club din Belgia! Cum l-au speriat spaniolii de la Dinamo si de ce a refuzat sa il inlocuiasca pe Contra

Aflat pe lista scurta a posibililor inlocuitori pentru Cosmin Contra, Mircea Rednic a refuzat-o pe Dinamo, pentru ca este in discutii cu echipe din Belgia.

"Nu am negociat cu nimeni din Romania in aceasta perioada. Am fost plecat in Belgia, am revenit de acolo recent. In acest moment nu se pune problema sa preiau vreo echipa. Pana in decembrie nu voi semna cu nimeni", a spus Rednic. Conform informatiilor Sport.ro, tehnicianul ar avea contacte cu mai multe cluburi belgiene, refuzand sa discute despre revenirea in Liga 1, dupa ce a fost concediat de la Dinamo si Poli Iasi, acolo unde a fost nevoit sa imprumute cu bani cluburile pentru a nu se ajunge la colaps financiar. Tatonat de spaniolii de la Dinamo, acesta s-ar fi speriat ca ar putea sa fie adus doar pentru a imprumuta clubul din nou, dupa ce au aparut informatii ca noul patron al "cainilor" ar fi cerut bani de la Ciprian Marica si de la o banca din Romania.

Rednic are cele mai mari sanse sa ajunga la Royal Excel Mouscron, club la care a mai antrenat intre 2016 si 2018, in ambele sezoane reusind sa salveze echipa de la retrogradare. Dupa doua sezoane cu investitii mai mari, in care echipa a terminat mai sus in clasament, acum "Les Hurlus" se afla pe ultimul loc in clasamentul Pro League, cu doar trei puncte acumulate in 9 meciuri jucate. In lotul echipei se afla mai multi jucatori cu legaturi cu fotbalul romanesc, precum Virgiliu Postolachi (naturalizat roman, imprumutat de Lille), Fabrice Olinga (ex-Viitorul) si Harlem Gnohere (ex-Dinamo si FCSB, adus de Rednic in Liga 1), dar si multi jucatori imprumutati de la Lille, echipa fiind antrenata de portughezul Jorge Simao.

De asemenea, presa belgiana spune ca antrenorii Vincent Kompany (Anderlecht), Wim de Decker (Gent), Kevin Muscat (Sint-Truidense), Nicky Hayen (Waasland-Beveren) si Wouter Vrancken (Mechelen) ar avea posturile in pericol, daca continua parcursul slab de pana acum. Rednic a mai fost ofertat de FCU Craiova, refuzand si doua oferte din zona araba, tocmai pentru a ramane in standby pentru momentul cand se elibereaza un post in prima liga belgiana. El a jucat in Belgia la Standard Liege (1991-1996) si Sint-Truidense (1996-1997), a antrenat pe Standard Liege (2012-2013), Gent (2013-2014) si Mouscron (2016-2018), iar familia sa este stabilita la Liege si detine cetatenia belgiana, asa ca are sanse foarte mari sa revina in circuitul antrenorilor din Pro League.

Cu o experienta de 20 de ani in antrenorat, Mircea Rednic (58 ani) le-a pregatit, de-a lungul carierei, pe Rapid (x3), FCM Bacau, Al Nassr, FCU Craiova, FC Vaslui, Dinamo (x4), Alania Vladikavkaz, Khazar Lankaran, Astra Ploiesti, Petrolul Ploiesti (x2), Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Excel Mouscron, Al Faisaly si Poli iasi.