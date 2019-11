GOOOL ALIBEC din pasa lui Budescu! Inca o faza MINUNATA pe traseul de TITLU al Astrei! Cum a marcat Denis

Forma excelenta pe care o traverseaza Budescu si Alibec o duce pe Astra tot mai sus in Liga 1!

Budescu i-a oferit o noua pasa geniala prietenului sau din atacul Astrei! Denis n-a ratat ocazia de a-si mai pune un gol in statisticile sezonului. A ajuns la 7 reusite in campionat! Este al 3-lea gol in doua etape pentru Alibec. Varful a marcat o dubla si contra FCSB, in runda precedenta.

