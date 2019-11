Toate fazele meciului sunt live pe www.sport.ro.

Min. 45: GOL ANULAT! Marius Constantin a fost aproape sa isi ia revansa pentru penalty-ul ratat si a impins mingea in poarta, insa golul sau este anulat pe motiv de ofsaid



Min. 26: GOOOL ASTRA! Denis Alibec deschide scorul cu un gol superb, din pasa lui Constantin Budescu. Capitanul Astrei a facut o preluare senzationala, pentru ca mai apoi sa il lase pe Alibec singur cu portarul



Min. 18: PENALTY RATAT! Marius Constantin alege sa trimita o scarita spre poarta lui Lazar, insa mingea se loveste de transversala



Min. 17: Gabi Tamas il scapa pe Darius Olaru! Fundasul ii pune piedica in interiorul careului! Istvan Kovacs dicteaza penalty pentru Gaz Metan



Min. 1: A inceput meciul

Meciul este unul cu o miza mare pentru Bogdan Andone, cel care a are 5 victorii consecutive, in acest moment. Astra este pe locul 4 in campionat, insa poate ajunge la egalitate de puncte cu CFR, 34, daca va castiga in aceasta seara. CFR joaca duminica, in deplasare, la Hermannstadt.

Gaz Metan ocupa pozitia 5 in clasamentul Ligii 1, la 4 puncte in spatele Astrei. Echipa lui Edi Iordanescu este neinvinsa de 4 meciuri.

Echipele de start:

Astra: Lazar - Graovac, Tamas, Dima - Radut, Simion, Crepulja, V.Gheorghe, Radunovic - Budescu, Alibec

Rezerve: M.Popa, Biceanu, Gabi Enache, F.Matei, Tounkara, David Bruno, Trusescu

Antrenor: Bogdan Andone

Gaz Metan: Plesca - Pleasca, Larie, Marius Constantin, Velisar - Fofana, Droppa - Olaru, Fernandes, Dumitru Cardoso - Bus

Rezerve: Draghici, Rosu, Diakota, R.Popa, R.Romeo, Chamed, A.Popa

Antrenor: Edward Iordanescu