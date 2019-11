Se SPARGE iar banca la FCSB?! Becali l-a sunat pe Vintila dupa infrangerea cu Astra! Ce mesaj clar i-a transmis

FCSB a pierdut primul meci dupa doua luni in Liga 1, dar exista deja zvonuri legate de nemultumirea lui Becali fata de Vintila.

Pe antrenorul stelist nu-l deranjeaza criticile. Vintila spune ca a discutat cu Becali, iar patronul l-a asigurat ca postul nu-i este in pericol. Vintila spune ca se concentreaza total pe urmatoarele 3 jocuri ale FCSB. Ros-albastrii au 3 partide intr-o saptamana in Liga 1.

"Sunt 3 jocuri in 7 zile in care este posibil ca orice jucator sa apara in teren. Este o provocare, ramane sa stim sa gestionam si refacerea dupa joc cat si componenta echipelor care vor aborda jocul. Voi juca la victorie si simt ca jucatorii sunt conectati pentru acest joc, am fost tavaliti dupa meciul cu Astra, un joc pe care, din punct de vedere statistic, l-am dominat, dar ca rezultat ne-a fost defavorabil. Ii simt motivati pe jucatori. Nu ma supara criticile, din contra, ma ajuta, dar trebuie sa fim realisti, am pierdut un joc. Nu sunt incantat nici de lauda cum nu ma deranjeaza nici criticile, dar prefer sa fiu criticat constructiv.

Suntem FCSB si suntem in prim plan. Am vorbit cu patronul si mi-a spus ca nu sunt probleme si trebuie sa imi vad de treaba. Nu am nevoie de asigurari, important e sa am rezultate. Noi chiar si atunci cand am castigat am facut anumite greseli pe care le corectam, dar acum au constientizat ca tot ce le spuneam era pentru binele lor. Dupa o infrangere trebuie sa gestionezi foarte bine momentul, pentru ca e nevoie de o victorie acum si trebuiesc montati jucatorii", a spus Vintila in conferinta de presa de azi.