Scandal de Anul Nou la un gigant din Premier League! Antrenorul vrea să își dea demisia

Tensiune maximă la Chelsea chiar la început de an. Enzo Maresca, numit antrenor principal în vara lui 2024, ar putea pleca de pe Stamford Bridge, în ciuda unui palmares solid în primul sezon.



Italianul a câștigat Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor și a readus echipa în Champions League, însă relația cu conducerea s-a deteriorat serios în ultimele luni.



Enzo Maresca vrea să își dea demisia



Seria de rezultate slabe din Premier League a declanșat conflictul. Chelsea a câștigat un singur meci din ultimele cinci etape, iar echipa se află pe locul 5, departe de așteptările create după investiții de peste 300 de milioane de euro în vara lui 2025. Potrivit presei britanice, Maresca ar fi decis deja să demisioneze, așteptând acum condițiile de reziliere ale contractului semnat pe cinci ani.

