Scandal de Anul Nou la un gigant din Premier League! Antrenorul vrea să își dea demisia
Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.

enzo maresca Chelsea Premier League
Tensiune maximă la Chelsea chiar la început de an. Enzo Maresca, numit antrenor principal în vara lui 2024, ar putea pleca de pe Stamford Bridge, în ciuda unui palmares solid în primul sezon. 

Italianul a câștigat Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor și a readus echipa în Champions League, însă relația cu conducerea s-a deteriorat serios în ultimele luni.

Enzo Maresca vrea să își dea demisia

Seria de rezultate slabe din Premier League a declanșat conflictul. Chelsea a câștigat un singur meci din ultimele cinci etape, iar echipa se află pe locul 5, departe de așteptările create după investiții de peste 300 de milioane de euro în vara lui 2025. Potrivit presei britanice, Maresca ar fi decis deja să demisioneze, așteptând acum condițiile de reziliere ale contractului semnat pe cinci ani.

Nici parcursul european nu este convingător. După șase etape, Chelsea ocupă doar locul 13, cu 10 puncte, iar nemulțumirea tehnicianului vine din faptul că nu ar mai avea libertatea de a lua decizii sportive, relația cu șefii clubului fiind tot mai tensionată.

  Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
Transferuri pe bandă rulantă pentru o echipă din Superligă! A prezentat deja doi jucători: "Mai aducem 2-3"
Costel Pantilimon taxează un club din Superliga: „Nu este o imagine bună pentru fotbalul românesc"
Massimo Moratti, dezvăluiri despre Chivu: „Mergea în taberele de rromi să predea italiană copiilor"
Victor Pițurcă, uluit de un club din Superliga: "Incredibil ce s-a întâmplat, chiar horror!"
Inter și Barcelona, duel pentru transferul unui star! Cristi Chivu vrea să le ia fața catalanilor
Crystal Palace - Fulham & Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Dueluri tari în Premier League de Anul Nou
Întrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: "Asta o să fac dacă îl văd"
Anthony Joshua a petrecut Revelionul în spital! Pugilistul riscă să nu mai boxeze niciodată
Louis Munteanu, prima fotografie în tricoul noii sale echipe

CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: "Super afacere! Trebuie felicitați"

Și-a reziliat contractul pentru a semna cu Dinamo! Primul transfer în 2026 pentru Zeljko Kopic

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

Gică Hagi revine în antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu

Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: „Este practic închis"



Victor Pițurcă, uluit de un club din Superliga: "Incredibil ce s-a întâmplat, chiar horror!"
Întrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: "Asta o să fac dacă îl văd"
Inter și Barcelona, duel pentru transferul unui star! Cristi Chivu vrea să le ia fața catalanilor
Crystal Palace - Fulham & Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Dueluri tari în Premier League de Anul Nou
Anthony Joshua a petrecut Revelionul în spital! Pugilistul riscă să nu mai boxeze niciodată
Fluminense - Chelsea I Enzo Maresca se plângea de numărul mare de meciuri, apoi a rămas mut când a aflat cât a jucat Fluminense!
Scandal imens la Mondialul Cluburilor: „O glumă proastă! Nu trebuia să jucăm în America"
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile

„Meniul zilei" cu artificii ilegale. Cum a fost prins un vânzător cu materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare

