Golanski a venit sa-l ia pe Hagi din Romania: "Au discutat la meciul cu Steaua!" Echipa care il vrea pe Rege

Gica Hagi a anuntat ca vrea sa antreneze in strainatate din sezonul urmator.

Dupa ce a castigat titlul cu Viitorul si a condus echipa in cupele europene, Gica Hagi a decis sa incerce din nou peste hotare. Fostul stelist Pawel Golanski a venit la meciul cu Steaua si i-a propus lui Hagi sa o preia pe Legia Varsovia din Polonia.

"Golanski a venit la meciul cu Steaua pentru o discutie cu Gica. Nu stiu daca era imputernicit de grupul polonez sa discute, sau era sa doar o discutie pentru un interes de principiu. Nu am vazut ca lucrurile sa continue. Din cate am vazut, Legia sau Rubin sunt echipe la care am fost delegat in cupele europene, ambele sunt cluburi extrem de interesante. Vom vedea ce va fi", a spus Cristian Bivolaru la Ora exacta in sport.

"Orice echipa calificata in cupele europene are sanse sa ma ia din vara", spunea Hagi.

Pawel Golanski a fost jucatorul Stelei intre 2007 si 2010.