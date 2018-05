Hagi, gata sa VANDA Viitorul: "Vreau sa devin mai puternic!" Ce plan are cu echipa

Gica Hagi negociaza cedarea unui pachet de actiuni catre doi dintre cei mai bogati oameni din Romania.

Hagi vrea 10 milioane de euro pentru 49% din actiunile clubului Viitorul, castigator al Ligii I in 2017. Fratii Paval, cei care detin o avere de 1,2 milioane de euro sunt oamenii dispusi sa investeasca in clubul lui Hagi dupa ce au colaborat cu echipa din Constanta din postura de sponsori.

Hagi spune ca nu s-a materializat nimic, insa recunoste ca vrea sa aduca investitori noi in club.

"Am spus mereu ca am discutii in permanenta despre gasirea de actionari. Vreau ca echipa sa devina mai puternic si sa o dezvolt in urmatorii cinci ani. Dar nu e nimic concret. Am vazut ca au aparut si sume, dar sunt speculatii", a declarat Gica Hagi la conferinta de presa de astazi.

Hagi nu vrea sa arbitreze lupta la titlu dintre FCSB si CFR. Are meci cu echipa din Cluj in ultima etapa. "Sper ca titlul sa fie decis inainte de asta", a spus Hagi.