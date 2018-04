"Felicitari ambelor echipe, a fost meci european!" Discursul lui Hagi dupa 3-3 la Craiova: "S-a vazut ca se poate si la noi"

CSU Craiova 3-3 Viitorul / Gica Hagi a felicitat ambele echipe si toti jucatorii pentru partida de pe Oblemenco.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

"A fost un ritm bun, ma bucur ca ne-am asumat anumite riscuri in jocul nostru si ne-am ridicat la nivelul unui meci european. Toata lumea a plecat multumita de la stadion, pacat ca nu a castigat nimeni, dar s-a marcat, au fost goluri bune.

Eu am spus de miercuri ca venim sa facem un meci mare, am venit sa jucam fotbal, alte lucruri nu mai au legatura. Ambele echipe au aratat un fotbal european, uitati, si in Romania sa joaca. Exista tineri, avem potential, avem si stadioane, un mediu bun, toata lumea din Romania a vazut ce inseamna un mediu bun si doua echipe frumoase.

M-am agitat mult, e greu sa feliciti doua echipe si toti jucatorii. Dar sa alergi atat pe un teren asa greu, e fantastic ce au facut. Sunt foarte fericit si ma bucur ca am aratat ca avem potential foarte bun.

Urmeaza doua meciuri acasa, e important, dar ce am facut si anul asta e un lucru extraordinar. Pe langa performanta facut-o anul trecut, am schimbat apoi echipa, insa chiar si asa suntem in playoff cu echipele bune si ne luptam cu ele.

La FCSB CFR e altceva, e lupta pentru titlu, la cate si-au vorbit si au zis... doua dintre cele mai bune echipe, au investit, va fi un meci frumos. Cred ca merita sa mergi la stadion, lumea o sa vada un meci frumos. CFR o sa fie agresita, Steaua trebuie sa fie agresiva, stie sa joace si o sa faca asta. O sa fie un meci frumos, atat pot sa spun.

M-am vazut cu Baluta si Mitrita, ce sa le zic, Le doresc sa le mearga bine, sa creasca, mai au de munca, sunt tineri si mai au de progresat. Ei sa munceasca mult si sa ajunga sus", a spus Hagi.