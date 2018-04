"Vin sa va antrenez, stai linistit!" Anuntul lui Hagi dupa meciul NEBUN de la Craiova

Hagi si-a felicitat jucatorii dupa meciul fantastic de pe terenul Craiovei.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Hagi a fost in forma la conferinta de presa. I-a facut pe olteni sa viseze. :) Intrebat daca nu regreta ca n-a ajuns la Craiova ca jucator, Hagi le-a transmis jurnalistilor ca se gandeste sa-i antreneze in viitor.

"Stai linistit, vin sa va antrenez", a spus Hagi razand.

Gheorghe Hagi a anuntat in mai multe randuri ca e gata sa paraseasca Romania pentru o provocare importanta in strainatate. Hagi e in discutii cu mai multe cluburi, dupa ce in iarna a refuzat Deportivo La Coruna: "Nu mai refuz, sunt gata sa ascult pe oricine care vine cu un proiect bun, cu o idee buna. Vreau sa pregatesc o echipa care sa faca performanta si in Europa!"