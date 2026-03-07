Pe locurile următoare se află U Cluj (51), CFR Cluj (50) și FC Argeș (49), acestea completând zona de play-off. FCSB, campioana en-titre, va evolua în play-out, iar locurile 7-10 sunt ocupate de FC Botoșani, UTA Arad, Oțelul și Farul Constanța. În coada clasamentului se află Petrolul, Csikszereda, Unirea Slobozia, Hermannstadt și Metaloglobus.

Giovanni Becali știe cine câștigă Superliga: „Sanse de 90% să ia campionatul”

Giovanni Becali consideră că prima șansă la titlu o are Universitatea Craiova. Totuși, agentul român avertizează că play-off-ul poate aduce surprize și vede printre posibile „bombe” echipe precum U Cluj sau CFR Cluj.

„Se luptă cu șanse mai mari Craiova. Următoarea candidată este Rapid datorită clasamentului. Și restul, cele patru, se vor bate între ele ca să ajungă la astea două. Dar va fi un play-off ca niciodată. Dacă U Craiova bate pe Rapid, are șanse de 90% să ia campionatul.

Poate să fie U Cluj una dintre surprize. Și a doua poate fi chiar CFR-ul. Prima bombă ar fi U Cluj. Păcat că s-a accidentat Chipciu, care e om de bază. Să dea Dumnezeu să își revină repede. Pentru că orice meci pierdut în play-off, acolo nu îl mai recuperezi, cum a recuperat Pancu cu CFR. Acolo un meci egal și unul pierdut și te-ai dus.

S-ar putea. Se poate orice. Au stadionul plin mereu. Au urmăritori, se ducă după ei. Au salariile la zi. Nu vezi întârzieri la U Cluj. Nu știu cum e finanțată, dar nu vezi o problemă. Au un antrenor bun, chiar foarte bun, un antrenor italian, care nu ia goluri, dar dă goluri”, a spus Ioan Becali la Fanatik.

În ultima etapă din sezonul regulat, Craiova se va deplasa pe terenul Rapidului duminică, 8 martie, de la ora 20:00, în timp ce U Cluj va juca sâmbătă, 7 martie, la FCSB.