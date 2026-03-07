Un american celebru a fost suspendat doi ani. Care e motivul

Fostul campion mondial la 100 m, Fred Kerley, a fost suspendat pentru doi ani pentru încălcarea regulilor antidoping privind localizarea, informează BBC.

Un tribunal a constatat că Kerley a fost „neglijent şi, într-o anumită măsură, imprudent” în ceea ce priveşte nerespectarea regulilor antidoping, după ce americanul a înregistrat trei încălcări ale regulilor privind localizarea între 11 mai şi 6 decembrie 2024.Kerley a fost suspendat provizoriu de Unitatea de Integritate în Atletism (AIU) în august anul trecut şi a ratat Campionatele Mondiale din septembrie de la Tokyo.

Perioada de ineligibilitate a sportivului în vârstă de 30 de ani va dura până la 11 august 2027, iar rezultatele sale competitive între 6 decembrie 2024 şi 12 august 2025 au fost eliminate, inclusiv premiile în bani şi titlurile.Kerley a fost, de asemenea, obligat să plătească World Athletics 3.000 de lire sterline pentru cheltuieli juridice şi alte cheltuieli.Codul mondial antidoping prevede că un atlet nu poate rata trei teste antidoping şi/sau nu poate înregistra eşecuri în termen de 12 luni.

AIU a declarat că un tribunal disciplinar şi de apel nu a luat în considerare un al patrulea presupus eşec al lui Kerley în ceea ce priveşte locul unde se afla pe 7 decembrie, având în vedere că deja stabilise că acesta a comis o încălcare pe baza primelor trei.