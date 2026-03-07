Un american celebru a fost suspendat doi ani. Care e motivul

Un american celebru a fost suspendat doi ani. Care e motivul Atletism
Probleme în atletism, la cel mai înalt nivel.

Fostul campion mondial la 100 m, Fred Kerley, a fost suspendat pentru doi ani pentru încălcarea regulilor antidoping privind localizarea, informează BBC.

Un tribunal a constatat că Kerley a fost „neglijent şi, într-o anumită măsură, imprudent” în ceea ce priveşte nerespectarea regulilor antidoping, după ce americanul a înregistrat trei încălcări ale regulilor privind localizarea între 11 mai şi 6 decembrie 2024.Kerley a fost suspendat provizoriu de Unitatea de Integritate în Atletism (AIU) în august anul trecut şi a ratat Campionatele Mondiale din septembrie de la Tokyo.

Perioada de ineligibilitate a sportivului în vârstă de 30 de ani va dura până la 11 august 2027, iar rezultatele sale competitive între 6 decembrie 2024 şi 12 august 2025 au fost eliminate, inclusiv premiile în bani şi titlurile.Kerley a fost, de asemenea, obligat să plătească World Athletics 3.000 de lire sterline pentru cheltuieli juridice şi alte cheltuieli.Codul mondial antidoping prevede că un atlet nu poate rata trei teste antidoping şi/sau nu poate înregistra eşecuri în termen de 12 luni.

AIU a declarat că un tribunal disciplinar şi de apel nu a luat în considerare un al patrulea presupus eşec al lui Kerley în ceea ce priveşte locul unde se afla pe 7 decembrie, având în vedere că deja stabilise că acesta a comis o încălcare pe baza primelor trei.

Kerley a câştigat medalia de aur la 100 m la Campionatele Mondiale din 2022, precum şi titlurile la 4x100 m masculin în 2019 şi 2023.De asemenea, a urcat pe podiumul de la 100 m la ultimele două Jocuri Olimpice, câştigând argintul la Tokyo 2020 şi bronzul la Paris 2024.

„Având în vedere acest nivel de experienţă şi faptul că este membru al Testing Pool din 2017, Tribunalul a considerat că Kerley ar fi trebuit să fie mai atent”, se arată într-o declaraţie a AIU.Şeful AIU, Brett Clothier, a declarat: „Din păcate, substanţele dopante sofisticate pot fi detectate în proba unui atlet doar câteva zile sau chiar ore după administrare. Organizaţiile antidoping trebuie să poată testa sportivii fără preaviz, în ziua şi ora alese de noi, altfel programele antidoping nu vor funcţiona, iar dopaţii vor evita cu uşurinţă detectarea. Regulile privind localizarea sunt, prin urmare, fundamentale pentru integritatea sportului şi trebuie respectate. AIU va continua să aplice cu stricteţe cerinţele privind localizarea pentru a proteja dreptul tuturor sportivilor la o competiţie curată.”

Kerley, care a concurat ultima dată la Grand Sprint Series din Norwalk, California, în iulie 2025, a devenit primul atlet care s-a înscris la controversatele Enhanced Games din septembrie.El nu a contestat faptul că nu şi-a comunicat locul unde se afla pe 13 iunie, dar a dat vina pe probleme tehnice cu aplicaţia Agenţiei Antidoping din Statele Unite (Usada) pentru testul ratat pe 11 mai şi pe ofiţerul de control antidoping (DCO) pentru testele ratate pe 6 şi 7 decembrie.Această decizie poate fi contestată la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

News.ro

