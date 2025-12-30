Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a tras un semnal de alarmă în privința situației financiare a unor cluburi din Superligă, susținând că există echipe care ar putea să nu ducă sezonul la bun sfârșit.



Șeful LPF a nominalizat Unirea Slobozia și Petrolul, precizând că Liga nu va mai interveni pentru a salva cluburile cu probleme financiare, așa cum s-a întâmplat în trecut în cazul ploieștenilor.



Iulian Lemnaru: „Ne-am întins cât ne permitem”



Declarațiile lui Iorgulescu au generat o reacție imediată din partea lui Ilie Lemnaru, președintele Unirii Slobozia, care a respins categoric scenariul insolvenței și a oferit explicații privind situația financiară a clubului.



„Contrar a ceea ce se vehiculează în media, clubul nostru nu se află în niciuna dintre pozițiile amintite. Nu avem dificultăți financiare vecine cu insolvența și nu suntem amenințați vreo secundă cu posibilitatea de a nu termina sezonul”, a declarat Lemnaru pentru GSP.



Oficialul ialomițean a dezvăluit că a fost sunat direct de Gino Iorgulescu, care i-ar fi explicat că afirmațiile sale făceau referire la costurile ridicate generate de disputarea meciurilor de acasă la Clinceni.



„Chiar astăzi am fost sunat de domnul președinte Iorgulescu. Dânsul a spus că s-a referit strict la cheltuielile mari cauzate de faptul că jucăm la Clinceni. Are dreptate. Din acest motiv am pierdut aproximativ 500.000 de euro din buget de la promovarea în Superligă”, a mai spus Lemnaru.

