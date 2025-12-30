Rapid ocupă poziția secundă cu 39 de puncte, iar FC Botoșani completează podiumul la finalul anului cu 38 de puncte, fiind la egalitate cu Dinamo.



Campioana României, FCSB, e abia pe locul 9 cu 31 de puncte, în timp ce vicecampioana, CFR Cluj, se situează pe poziția a 11-a cu 26 de puncte.



Cristi Borcea e convins: ”Ele au cele mai bune loturi din campionat”



Cristi Borcea, fost patron la Dinamo, e convins că gruparea roș-albastră va obține accederea în play-off-ul Superligii, în ciuda startului modest de sezon.



Mai mult, Borcea a indicat și faptul că atât FCSB, cât și fruntașa din clasament, Universitatea Craiova, au cele mai bune loturi din actuala stagiune.



”(n.r. Intră FCSB în play-off?) După valoarea lotului, eu zic că va intra în play-off. Universitatea Craiova și FCSB au cele mai bune loturi din campionat”, a spus Cristi Borcea într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.



Campionatul va reîncepe la mijlocul lui ianuarie, cu meciul FC Argeș - FCSB de vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00. Până atunci, echipele vor pleca la început de ianuarie în stagii de pregătire.



Cum arată clasamentul

