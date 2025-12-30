Ultimatum în Giulești! Costel Gâlcă și-a pierdut răbdarea cu un fotbalist de la Rapid

Antrenorul giuleștenilor este nemulțumit de situația lui Drilon Hazrollaj și a transmis un mesaj ferm înaintea cantonamentului de iarnă.



La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova conduce clasamentul Superligii, cu 40 de puncte, urmată de Rapid București, cu 39. FC Botoșani și Dinamo sunt la egalitate, cu câte 38 de puncte, diferența fiind făcută de golaveraj.



Costel Gâlcă și-a pierdut răbdarea cu Drilon Hazrollaj



Transferat în luna iulie cu mari speranțe, Drilon Hazrollaj a lipsit aproape complet din startul sezonului, din cauza unei pubalgii.



În viziunea staffului tehnic, problema medicală ar fi putut fi gestionată mai eficient dacă extrema kosovară ar fi respectat cu strictețe programul de recuperare.



Potrivit GSP, Gâlcă este dezamăgit de lipsa de implicare a jucătorului în procesul de refacere. Hazrollaj a ales să consulte mai mulți medici, inclusiv în străinătate, ceea ce a dus la întârzieri și la iritare în cadrul băncii tehnice.



În acest context, mesajul lui Gâlcă este clar: cantonamentul din Antalya reprezintă ultima șansă pentru Hazrollaj de a reintra în calcule.

