Ultimatum în Giulești! Costel Gâlcă și-a pierdut răbdarea cu un fotbalist de la Rapid

Ultimatum în Giulești! Costel Gâlcă și-a pierdut răbdarea cu un fotbalist de la Rapid
Rapid rămâne în lupta pentru titlu după prima parte a sezonului.

Rapid București, Drilon Hazrollaj, Costel Gâlcă
Antrenorul giuleștenilor este nemulțumit de situația lui Drilon Hazrollaj și a transmis un mesaj ferm înaintea cantonamentului de iarnă.

La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova conduce clasamentul Superligii, cu 40 de puncte, urmată de Rapid București, cu 39. FC Botoșani și Dinamo sunt la egalitate, cu câte 38 de puncte, diferența fiind făcută de golaveraj.

Costel Gâlcă și-a pierdut răbdarea cu Drilon Hazrollaj

Transferat în luna iulie cu mari speranțe, Drilon Hazrollaj a lipsit aproape complet din startul sezonului, din cauza unei pubalgii. 

În viziunea staffului tehnic, problema medicală ar fi putut fi gestionată mai eficient dacă extrema kosovară ar fi respectat cu strictețe programul de recuperare.

Potrivit GSP, Gâlcă este dezamăgit de lipsa de implicare a jucătorului în procesul de refacere. Hazrollaj a ales să consulte mai mulți medici, inclusiv în străinătate, ceea ce a dus la întârzieri și la iritare în cadrul băncii tehnice.

În acest context, mesajul lui Gâlcă este clar: cantonamentul din Antalya reprezintă ultima șansă pentru Hazrollaj de a reintra în calcule. 

Antrenorul se așteaptă ca extrema de 21 de ani să fie complet aptă și să devină o soluție viabilă pentru partea a doua a sezonului, în condițiile în care Rapid vizează titlul.

Ultimul meci disputat de Hazrollaj în tricoul Rapidului a fost derby-ul cu FCSB, încheiat 2-2, pe 17 august 2025. În actualul sezon de Superligă, kosovarul a bifat doar 5 apariții, totalizând 159 de minute.

Drilon Hazrollaj este cotat la 700.000 de euro, potrivit Transfermarkt, după ce Rapid a plătit aproximativ 900.000 de euro pentru transferul său.

