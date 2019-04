Gigi Becali vrea sa se calugareasca: "La final, daca vrei sa primesti tot, trebuie sa dai tot". Cum a facut-o pe Maria Iordanescu la planga la un interviu

Gigi Becali a fost suparat aseara pe fotbalistii sai, chiar daca FCSB a castigat cu 1-0 meciul cu Astra. El i-a criticat pe Cristea, Filip si Nedelcu.

Gigi Becali (60 de ani) inca mai spera intr-o minune si asteapta ca CFR Cluj, echipa lui Dan Petrescu, sa faca un pas gresit in Liga I. FCSB mai poate castiga titlul daca CFR se incurca macar o data, iar ros-albastrii castiga meciul direct din ultima etapa.

Patronul FCSB spune, insa, ca nu jucatorii ii vor castiga titlul, ci Dumnezeu. El spune ca daca el va merita, Dumnezeu ii va da. Acesta a vorbit intr-un interviu acordat Mariei Iordanescu, fiica fostului selectioner Anghel Iordanescu, devenita reporter de televiziune.

Becali: "Daca sunt curat si merit, Dumnezeu o sa ne dea si Liga Campionilor"



Gigi Becali a vorbit despre fotbal, apoi despre calugarie.

"Dumnezeu stie mai bine daca sa-mi dea sau nu campionat. Cand o sa fiu curat si o sa merit, atunci o sa castigam din nou Cupa Campionilor. Cand o sa am curatenie ca sfintii! Eu, cand citesc din Evanghelii cum l-au prins pe Iisus in Gradina Ghetsimani, plang! In ultimul timp am inceput sa citesc despre Judecata de Apoi", a spus Gigi Becali pentru postul Antena Stars.

Patronul FCSB a povestit apoi despre greutatile parintilor sai si despre copilarie, moment in care Maria Iordanescu a inceput sa lacrimeze.

"Eu nu am avut jucatorii cand eram copil. Jucariile mele erau animalele, oile, munca. Eu cred ca jerfa strabunilor mei s-a transformat in noroc pentru mine. Ei au suferit mult! Uneori ma gandesc de unde m-a ales pe mine Dumnezeu. Mama, cand era insarcinata cu mine, facea chirpici pentru casa. Umezeala aia din chirpici s-a transformat in dragoste, mantuire si bogatie pentru mine. Dragostea nu m-a lasat. Fac anumite gesturi si apoi plang singur in masina. Am oprit masina ca facusera accident doi copii. Unul plangea pentru masina. I-am dat 100 de milioane sa o repare. Dupa ce am plecat, am inceput sa plang in masina! Hristos mi-a zis sa opresc si sa ajut", a mai spus Becali.



Gigi Becali vrea sa se calugareasca



Latifundiarul din Pipera a spus ca ar vrea sa se calugareasca spre finalul vietii, daca sotia sa il va lasa.

"Ma gandesc cum este sa il ai pe Hristos in mainile tale. M-am gandit ca m-as face preot ca sa savarsesc numai o data Sfanta Liturghie. Stau si ma gandesc daca m-as face preot. Eu cred ca daca as savarsi o data Sfanta Taina, as cadea acolo. Cad jos si lesin! Spre finalul vietii, daca vrei sa primesti tot, trebuie sa dai tot. Calugarie! La 70-80 de ani eu vreau calugarie! Nu pot sa fac de capul meu, ca am nevasta, mama, copii. Cand o sa fie copiii aranjati la casele lor, trebuie sa vrea si nevasta. Trebuie sa te intelegi cu ea. Eu nu vreau sa-mi pierd mantuirea, vreau pace", a mai spus Becali.