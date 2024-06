Naționala pregătită de Edward Iordănescu s-a impus cu scorul de 3-0 în meciul cu Ucraina și a luat o opțiune importantă pentru calificarea în optimile de finală ale turneului final.

România a făcut un meci tactic perfect şi s-a impus prin golurile marcate de Nicolae Stanciu (29), Răzvan Marin (53) şi Denis Drăguş (57).

Maria Iordănescu a fost în tribune pe Allianz Arena

Familia selecționerului a fost prezentă la Munchen, la meciul câștigat de România în fața Ucrainei, la debutul de la EURO 2024.

Dacă Alex Iordănescu a fost surprins într-un moment de bucurie la golul marcat de Nicolae Stanciu, Maria Iordănescu a fost mai discretă, postând doar câteva imagini pe contul de Instagram.

”Mergem cu emoţii, dar cu încredere că totul o să fie bine. (n.r.: Mai multe emoţii acum decât în 2016?) Sunt ceva mai multe emoţii, pentru că am crescut, m-am maturizat, mi-am dat seama cam ce presupune un turneu final. Lucrurile s-au şi intensificat pe partea asta emoţională.

Acum 8 ani de zile, am plecat noi, fraţii, cu mama. Iar acum, practic, lucrurile s-au dublat, pentru că fiecare a venit cu partenerul şi fiecare cu unul, doi, trei copii.

Am vorbit foarte puţin cu Edi, pentru că este foarte focusat pe ceea ce are de făcut. (n.r: Ce i-aţi transmis înainte să plece în Germania?) Să meargă cu Dumnezeu înainte. (n.r.: Are o iconiţă care-i poartă noroc tot timpul?) Cu siguranţă are şi el ceva cu specific religios. Cu toţii avem cel puţin o cruce la gât sau o metanie la mână sau, dacă nu, o iconiţă sau o cruciuliţă

Sunt sigură că vor da tot ce au mai bun şi, dacă trecem sau nu, asta depinde doar de Dumnezeu”, a spus Maria Iordănescu, sora selecționerului României, la plecarea din țară.



