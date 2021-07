Becali vinde tot! "Da i-am dat!" Doi fotbalisti importanti de la FCSB au semnat cu formatii din strainatate. Anuntul facut de patronul "ros-albastrilor"

FCSB s-a despartit de doi fotbalisti!

Gigi Becali a anuntat ca FCSB i-a cedat sub forma de imprumut pe mijlocasii defensivi Dragos Nedelcu si Gabriel Simion. Nedelcu (24 de ani) a semnat cu o formatie din Cipru, iar Simon (23 de ani) va merge la Aris Limassol.

"Da, i-am dat! Ambii m-au rugat sa plece, dar nu i-am dat definitiv. Vor pleca sub forma de imprumut", a spus Gigi Becali.

Patronul FCSB a anuntat ca Florin Tanase nu va pleca de la FCSB in aceasta vara. Mai multe cluburi si-au manifestat interesul pentru cel mai bun marcator din Liga 1 in sezonul trecut, insa suma ceruta de Becali (5 milioane de euro) i-a speriat si au data inapoi.

”Tase continua la noi. Nu am nicio oferta pentru el. Din Europa nu am nimic. Dar, nu-mi fac griji. Dupa ce vom ajunge in Europa vor aparea si ofertele. Acum e prea devreme”, a mai spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.