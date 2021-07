FCSB o bate si pe CS Mioveni si are un record perfect in amicale! Ondrasek, la debut! Cum s-a descurcat atacantul 

Echipa antrenata de Dinu Todoran este intr-o forma buna inainte de startul sezonului.

FCSB se pregateste de un sezon lung, in care spera sa castige primul titlu dupa 6 ani de seceta, iar forma din amicale le da sperante suporterilor. Bucurestenii au invins pana acum in meciurile de pregatire pe Concordia Chiajna, Viitorul Pandurii Tg-Jiu si Chindia Targoviste, iar miercuri au jucat impotriva celor de la CS Mioveni.

Revenita in Liga 1 dupa ce a castigat barajul cu FC Hermannstadt, echipa argeseana a fost invinsa de FCSB cu 1-0, in urma unui gol marcat in minutul 86 al partidei de Cristi Dumitru, fotbalistul care a evoluat in sezonul trecut sub forma de imprumut la FC Arges. Ondrasek a debutat si el pentru formatia din capitala, intrand pe teren in a doua repriza, insa nu a reusit sa se lipeasca la gol.



Dinu Todoran a folosit urmatoarea formula de echipa: Vlad - Harut, Al. Cretu, Vucur, Radunovic - Cristea - Ov. Popescu, Olaru - Morutan, Tanase, Oct. Popescu. Imediat dupa pauza, locurile lui Vlad, Radunovic, Vucur si Harut au fost luate de Straton, Cordea, Perianu si V. Cretu. De asemenea, in minutul 60 au intrat pe teren si Dumitru, Stoica, Vina, Musi si Ondrasek. Urmatorul meci amical al FCSB se va disputa vineri seara (19:30), la Buzau, pe terenul celor de la Gloria.

Sursa FOTO: Razvan Pasarica (www.sportpictures.eu)