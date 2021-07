BREAKING NEWS | FCSB pierde un jucator de top! Anuntul facut de Gigi Becali. Fotbalistul a semnat cu o echipa din strainatate

FCSB se desparte de unul dintre jucatorii pe care Gigi Becali visa sa ia sute de milioane de euro.

Becali a anuntat ca FCSB s-a despartit de Dragos Nedelcu (24 de ani), fotbalistul adus pe 2.13 milioane de euro de la FC Viitorul, in august 2017.

Nedelcu a semnat, potrivit spuselor lui Becali, cu un club din Cipru. Mijlocasul defensiv a fost cedat sub forma de imprumut.

"L-am imprumtat in Cipru. L-am inteles pe baiat. Desi am zis ca nu vreau sa dau drumul astora mai importanti din echipa, am facut o exceptie pentru Nedelcu. O sa aflati cat de curand toate detaliile transferului, dar el oricum o sa se duca cu Mirel si la Olimpiada", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

400 de mii de euro este cota de piata a lui Nedelcu, potrivit transfermarkt.com.