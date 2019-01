"Am evitat sa vorbesc cu Teja!" A fost anuntat drept ultimul transfer la FCSB, dar e relaxat: "Nu e nicio tragedie daca nu ajung acolo!"

FCSB i-a transferat pana acum pe Florentin Matei, Adrian Stoian si Ioan Hora.

Din vara ar urma sa ajunga si Razvan Plesca. Portarul in varsta de 36 de ani va ajunge la final de contract cu Gaz Metan Medias si i-a promis lui Becali ca nu va semna cu alta echipa.

Plesca spune ca nu a discutat cu Mihai Teja, fostul sau antrenor, in ultima perioada si este relaxat in privinta viitorului sau. Nu va fi nicio problema din punctul sau de vedere daca nu va mai veni la FCSB in cele din urma.



"Nu am vorbit in mod direct cu Teja, dar m-am inteles bine cu el. Am evitat sa il caut. Nu ar fi nicio tragedie daca nu ajung acolo. A fost cel mai lejer cantonament", a declarat Razvan Plesca.