Gazdele au reușit să salveze în extremis un punct, grație unui gol marcat în minutul 90+4 de Alexandru Stoian (17 de ani). Prestația campioanei a fost, din nou, destul de palidă. La fel cum s-a întâmplat și în primul duel cu Inter Club d'Escaldes.



Ce a spus Gigi Becali după FCSB - Hermannstadt 1-1



Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a rămas impresionat de impactul puștiului Alexandru Stoian. El spune că acesta și-ar putea face loc în primul 11, iar unul dintre Dennis Politic (25 de ani) și David Miculescu (24 de ani) va ajunge pe bancă:



"Se întâmplă foarte bine, ce să se întâmple. Nu sunt mulțumit de 1-1, dar eu am filosofia mea. Cât mingea e la mine și nu am emoții, sunt mulțumit. Nu am avut inspirație să marcăm, asta e altceva, dar atât timp cât mingea e la noi și nu am emoții, nu am nicio treabă, se poate întâmpla, au dat gol din întâmplare.



Și noi puteam să îl dăm și pe al treilea. Nu sunt mulțumit, dar nu sunt supărat, nu am nicio problemă. Eu n-am știut că Stoian e așa de bun. Acum am văzut. Miculescu și Politic îl vor avea concurerent pe Stoian. Unul din ei o să sară ca să joace ăsta atacant", a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



FCSB s-a încurcat în prima etapă



Campioan en-titre a debutat cu stângul în noua ediție a Ligii 1. În Ghencea, FCSB a fost aproape să piardă duelul cu Hermannstadt.



La pauză s-a intrat la egalitate, scor 0-0. FCSB a reușit să înscrie în prima parte, dar reușita lui David Kiki (31 de ani) a fost anulată de VAR.



Un mijlocaș din Gambia, Kalifa Kujabi (25 de ani), a deschis scorul în meciul dintre FCSB și Hermannstadt. Acesta a reluat perfect cu capul, din interiorul careului. Sibienii au dat lovitura în minutul 76 și păreau că se îndreaptă spre victorie.



Ianis Stoica (22 de ani) a fost la un pas să închidă tabela la 2-0, dar a trimis în bară în ultimele minute. Puștiul Alexandru Stoian a salvat-o pe FCSB. Introdus în minutul 86, tânărul atacant a restabilit egalitatea în minutul 90+4. Și acesta a înscris tot cu o lovitură de cap.



Pentru FCSB urmează meciul retur cu Inter Club d'Escaldes din turul 1 preliminar al UEFA Champions League. În tur, bucureștenii s-au impus cu 3-1.



În Liga 1, FCSB va avea o deplasare dificilă peste o săptămână, pe terenul echipei Petrolul Ploiești. Hermannstadt va primi vizita nou-promovatei Metaloglobus, în a doua etapă din campionat.