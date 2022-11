Antrenorul a cedat în urma declarațiilor făcute de Gigi Becali după meciul de la Cluj, când patronul l-a acuzat direct pentru jocul slab al echipei și a spus că „dacă vrea să plece, nu îl opresc”. Nicolae Dică și-a dat demisia marți dimineață, iar finanțatorul lucrează pentru a găsi un înlocuitor care să preia banca tehnică a echipei.

Printre numele vehiculate ca posibili înlocuitori sunt Liviu Ciobotariu, Ilie Poenaru sau Eugen Prepeliță. Gigi Becali a spus în cursul zilei de miercuri că va alege un antrenor până la meciul cu Rapid, programat duminică de la 21:00, însă s-a răzgândit în doar câteva ore de la afirmația făcută.

Gigi Becali nu se grăbește în alegerea unui antrenor de la FCSB

Gigi Becali a vorbit pentru www.sport.ro și PRO TV, dezvăluind că s-a răzgândit și nu se mai grăbește în alegerea unui tehnician. Totodată, patronul a spus că nu își dorește să își expună noul antrenor la riscul de a fi supus presiunilor galeriei încă din start, astfel că nu va alege nici pentru meciul cu Rapid.

Finanțatorul a declarat și că „e bătaie” pe postul de antrenor, dezvăluind că au apărut două noi nume propuse, chiar și străini, iar în total există șase antrenori care își doresc să o preia pe FCSB.

„M-am răzgândit. S-ar putea să nu avem antrenor nici cu Rapidul, să fie Pintilii pe bancă. Vreau să pun antrenor pe care să nu îl expun la riscuri, că jucăm cu englezii, după aia jucăm cu Rapidul. Să îi strige demisia din prima?

După meciul cu Rapid m-am gândit că e mai bine sau poate chiar după meciul cu Craiova, să vedem. După aia are trei săptămâni să antreneze echipa. Au mai venit astăzi încă două persoane străine și români iar. Adică persoane care vor, care mi-au propus. Sunt la ora asta șase antrenori care vor să vină”, a declarat Gigi Becali pentru PRO TV și www.sport.ro.

În rândul străinilor, Gigi Becali a dezvăluit că Walter Zenga a luat legătura cu Mihai Stoica pentru a se autopropune la FCSB: „Nu, trebuie să fie 52% român, nu 50%. L-a sunat Zenga pe MM. Dar i-am zis că trebuie să fie 90% român”.

Nicolae Dică i-a răspuns lui Gigi Becali

„Patronul a ridicat-o la fel. Vrea bani. Am adus bani? Cu mine la echipă, titlu mare: 20 de milioane! Simţeam că nu mai sunt ok acolo. Puteţi pune titlul: Nicolae Dică, un an şi opt luni la Steaua (n.r. - FCSB), 20 de milioane de euro, primăvara europeană în primul mandat, 14 milioane, acum şase milioane acum în al doilea mandat.

Dică, 20 de milioane. Cu Nicolae Dică cred că aţi câştigat bani, atunci nu sunt aşa de slab. N-am simţit acelaşi lucru pe care l-am simţit la început şi de aia am plecat. Rămâne pentru mine. Nu-mi place să merg într-un loc şi după să dau în persoane”, a declarat Dică, pentru Orange Sport.