David Miculescu a marcat un gol important și a adus victoria celor de la FCSB în meciul cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, primul din grupa principală a UEFA Europa League, și a fost lăudat de omul care decide totul la campioana României.



Chiar și așa, Gigi Becali l-a ales pe Dennis Man când a fost pus să aleagă între acesta și David Miculescu. Patronul FCSB a rămas cu o imagine bună despre jucătorul care i-a adus 13 milioane de euro și este și azi cel mai scump transfer din istoria campionatului nostru.



Gigi Becali: ”Dennis Man e cel mai tare jucător al nostru”



În acest an, Dennis Man a plecat de la Parma după patru ani și a prins un transfer la PSV Eindhoven, în schimbul sumei de 8,5 milioane de euro.



„Miculescu e al meu, dar nu pot să mint, îl aleg pe Man. E fotbalist de clasă. În ultimul meci, n-a jucat nimic! Zero! În minutul 20 îl schimbam în meciul cu Cipru, pe cuvânt că-l schimbam.



Și-a bătut joc de fotbal. Eu zic că Man e cel mai tare jucător al nostru la echipa națională. Așa cred eu”, a spus Becali, la Fanatik.ro.

