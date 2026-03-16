Sosit recent la Metaloglobus, Florin Bratu a înregistrat două remize în primele sale două meciuri: 2-2 contra celor de la UTA Arad și 0-0 împotriva lui FCSB. Chiar și așa, ultima clasată are o misiune infernală pentru evitarea retrogradării, distanța față de ultimul loc care duce la baraj fiind acum de 6 puncte.

Florin Bratu, după FCSB - Metaloglobus 0-0: "Dacă jucam două zile, tot nu ne băteau"

Florin Bratu s-a arătat foarte mulțumit de efortul jucătorilor săi de pe Arena Națională și a remarcat modul în care Metaloglobus a reușit să blocheze atacurile lui FCSB.

"Le-am spus jucătorilor mei că au un merit enorm pentru acest punct. Faptul că s-au bătut pentru fiecare minge mi-a dat impresia că și dacă jucam două zile cu FCSB nu puteam să pierdem acest meci. Ăsta e meritul lor și îi felicit.

E un punct important pe care nu foarte multe contracandidate ale noastre îl vor câștiga. E un punct în deplasare extrem de important. Cel mai important e moralul pentru că pot construi și eu în săptămâna următoare. E nevoie de muncă și sacrificiu.

Calitatea e de partea lor, au un antrenor foarte bun, dar mă interesează foarte puțin FCSB acum. Nu putem să neglijăm calitatea și ce înseamnă clubul FCSB în România. Eu mă gândesc la următorul nostru meci, e nevoie de muncă foarte multă și echilibru", a spus Florin Bratu, la conferința de presă.

În etapa a doua din play-out, Metaloglobus va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, sâmbătă, de la ora 15:00.