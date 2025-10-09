România a deschis scorul în minutul 12, prin Louis Munteanu, care a finalizat după o centrare a lui Olimpiu Moruțan. Moldova a reușit să restabilească egalitatea în minutul 38, după un autogol al lui Ionuț Radu, fază la care portarul a reclamat un fault al lui Dumbrăvanu. Naționala condusă de Mircea Lucescu a revenit în avantaj cu un minut înainte de pauză, când Ianis Hagi a marcat după o pasă perfectă a lui Moruțan.

Mircea Lucescu, după România - Moldova 2-1: "M-au convins Eissat și Ciubotaru. Radu a greșit"

Mircea Lucescu s-a declarat foarte mulțumit de debutanții Lisav Eissat și Kevin Ciubotaru, despre care a spus că l-au convins. În schimb, selecționerul l-a criticat pe Ionuț Radu, pe care îl consideră vinovat la golul Moldovei.

"Il Luce" anunță că România va juca la victorie contra Austriei și transmite că vrea să construiască o echipă competitivă pentru luna martie a anului viitor, când se va disputa barajul pentru CM 2026.

"Cei din Moldova s-au comportat extrem de responsabil, motivați, agresivi. Noi am jucat. 2-1 sigur că ne mulțumește. Putea fi mai mult. Cred că a fost un penalty clar și fault la portar la golul lor, chiar dacă Radu a greșit. El trebuia să joace cu mâna peste, să o arunce peste bară.



În rest, nu pot să le reproșez nimic. Am văzut o echipă hotărâtă, disponibilă să nu piardă duelurile individuale. Au rezultat câteva faze bune de finalizare. Din păcate, n-am mai marcat, dar eu sunt mulțumit pentru că au debutat jucători importanți, am redus foarte mult media de vârsta a naționalei.



M-a convins Eissat. La 20 de ani, un jucător foarte matur. M-a convins și Ciubotaru, are niște calități deosebite. Au 20 și 21 de ani. Excelenți! De mult timp n-am mai avut la echipa națională. Și ceilalți de la mijloc au fost în regulă. Screciu și Dragomir s-au comportat foarte bine. În general, am fost mulțumit pentru că jucătorii au menținut un ritm ridicat.



(n.r - Întrebat dacă va schimba portarul la meciul cu Austria) Vom vedea. Trebuie să discutăm cu Radu. I-am reproșat la pauză că ar fi trebuit să ia o altă decizie. În rest, s-a comportat bine. Și-a demonstrat valoarea în Italia, iar pe urmă în Spania. Este un portar cu foarte multă experiență și valoare.



Contra Austriei vor fi alte date. Austria e o altă echipă, are un nivel net superior celorlalte echipe. Nu întâmplător la EURO au câștigat grupa cu Franța sau Olanda. Joacă împreună de 6-7 ani și au un ritm bun. Noi vom face absolut tot ce e posibil pentru a câștiga. Ar fi o victorie de prestigiu, nu una care să asigure calificarea. Nouă ne trebuie o echipă puternică pentru primăvara următoare, nu să ne legăm mereu de jucătorii care se accidentează. Din acest motiv am dat o mai mare importanță jucătorilor din campionatul intern, însă asta nu înseamnă că renunț la ceilalți. Împreună putem face o echipă competitivă", a spus Lucescu.

ROMÂNIA: I. Radu – Cr. Manea, M. Popescu, Eissat, Opruţ (K. Ciubotaru 46) – V. Dragomir (Fl. Tănase 89), Screciu – Moruţan (Man 58), Hagi (C. Cîrjan 70), Baiaram (Al. Dobre 58) – L. Munteanu (Miculescu 58). SELECŢIONER: Mircea Lucescu

MOLDOVA: C. Avram – Forov, Baboglo, A. Crăciun, Dumbrăvanu (Gherasimencov 46), Reabciuk – Perciun (Bodişteanu 55), Raţă (Plătică 77), Postolachi (Moţpan 46), Borş (Bogaciuc 63) – Damaşcan (Boiciuc 46). SELECŢIONER: Lilian Popescu

Cartonaşe galbene: Crăciun 90+3

Arbitri: Ishmael Barbara - Duncan Sultana, Luke Portelli (toţi din Malta)

