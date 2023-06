Gigi Becali, patronul rivalei FCSB, a susținut marea rivală la meciul tur de baraj cu FC Argeș, și își dorește ca ”roș-albii” să revină în Superligă.

Omul de afaceri are și un interes. Din punct de vedere financiar, FCSB ar câștiga mai mult din vânzarea de bilete, pentru că un meci cu Dinamo pe Arena Națională ar atrage o asistență impresionantă. Ar mai fi un interes, pe care Becali a vrut să-l țină ”secret”.

Gigi Becali: ”Am ținut cu Dinamo”

„Noi am ținut cu Dinamo la promovare. Am avut un interes. E un milion de euro în plus. Mai este un interes pe care nu vi-l spun acum. (n.r. - e vorba despre un jucător?) Poate că. Interesul era mai mult pentru bani. Un milion de euro în plus din bilete”, a spus Gigi Becali.

VIDEO - Interviu cu Gigi Becali, patronul FCSB

Dinamo este cu un pas în Liga 1. Pe Arena Națională, cu aproximativ 25.000 de suporteri în tribune, „câinii” au demolat-o pe FC Argeș, cu un categoric 6-1, grație golurilor lui Bena, Larrucea, Pop, Iglesias și Ghezali, cu o dublă. Astfel, returul de la Pitești, teoretic, ar trebui să fie doar o formalitate pentru Ovidiu Burcă și elevii săi.

Pentru ca elevii lui Ovidiu Burcă să fie motivați pentru meciul decisiv de la Pitești, programat pe 3 iunie, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro, Dinamo a pregătit o primă specială. În acest sens, dacă vor promova, „câinii” vor primi 150.000 de euro, potrivit informațiilor furnizate de știrile PRO TV și sport.ro, sumă care se va împărți între jucătorii care vor readuce echipa în Liga 1.