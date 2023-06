Ratarea titlului pentru al optulea an consecutiv l-a făcut pe Gigi Becali (64 ani) să anunțe că în această campanie de transferuri va investi masiv. Mai mult, patronul FCSB chiar le-a promis fanilor că în sezonul 2023-2024 vor fi campioni.

Florinel Coman poate pleca în această vară de la FCSB

Până la a-i aduce pe Vlad Chiricheș (33 ani) și Alexandru Chipciu (34 ani), pe care i-a ofertat pentru a reveni la FCSB, Gigi Becali se teme că s-ar putea să-l piardă pe cel mai bun fotbalist al roș-albaștrilor din play-off: Florinel Coman (25 ani).

Când i s-a mărit contractul de la 20.000 de euro pe lună la 30.000 de euro, șeptarul FCSB-ului l-a rugat pe Gigi Becali să-i reducă clauza de reziliere la 5 milioane de euro. Numai că, văzând evoluția lui Florinel Coman din play-off, unde a marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive în 10 meciuri, patronul FCSB-ului nici nu vrea să audă de cele 5 milioane de euro pentru jucătorul său. Dorește doar să-l păstreze în lot și pentru sezonul 2023-2024, pentru a avea o șansă mai mare de a câștiga campionatul.

„Ce am avut de dat, am dat. Nu mă interesează să vând. Singurul jucător pe care îmi e frică să nu mi-l fure este Coman. N-aș vrea, dar are clauză. N-aș vrea să o plătească, nu mă interesează 5 milioane pe Coman”, a declarat Gigi Becali la conferința de presă susținută pe 1 iunie.

Un fost jucător de la FCSB a rămas impresionat de Florinel Coman

„Mi se pare că în momentul ăsta e mai bun decât înainte, când a fost el în formă. Și el a trecut prin accidentări, prin niște interviuri în care nu s-a vorbit foarte frumos despre el și te afectează asta. Era și mai mic.

Nu vorbea patronul că Florinel Coman nu mai e, că nu mai face, că nu mai drege? Eu sunt sigur că dânsul a vorbit așa ca să îl facă să joace, vreau să cred asta, dar nu cred că îi făcea bine, plus că venise după o accidentare, el nu se mai simțea în largul lui, nu mai marcase de nu știu câte meciuri, se gândea la gol.

Nu mai dai gol dacă te gândești să dai gol. Acum, sunt sigur că e liniștit. Trebuie să îl simtă staff-ul și să vorbească cu el. Nu știu ce s-a vorbit acolo. Fac o comparație, că au jucat în aceeași echipă, Budescu și Alibec. Alibec pune la suflet, dar Budescu nu pune la suflet”, a spus Gabi Iancu, potrivit DigiSport.