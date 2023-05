Dinamo - FC Argeș, meciul tur din barajul pentru promovare/menținere în Superligă, se joacă de la ora 20:00 pe ”Arena Națională” și este transmis în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Dinamo a încheiat pe locul 4 în play-off-ul Ligii 2, în timp ce FC Argeș a terminat pe 8 în play-out-ul primei divizii.

Dinamo, fără Ahmed Bani în dubla manșă cu FC Argeș

Pentru partida cu piteștenii lui Bogdan Vintilă, antrenorul Ovidiu Burcă nu poate conta pe Ahmed Bani, unul dintre cei mai în formă ”câini”.

Bani s-a accidentat în ultima etapă din play-off, în meciul cu Poli Iași, și este incert chiar și pentru returul barajului de la Pitești.

Semne de întrebare sunt și la Răzvan Patriche, Quentin Bena și Neluț Roșu, accidentați și ei cu Iași, când au și fost înlocuiți, unul după altul!

Dinamo așteaptă peste 20.000 de suporteri pe ”Arena Națională”

Șefii lui Dinamo se așteaptă la o asistență impresionantă, motiv pentru care a fost deschis și inelul 3 al Arenei Naționale, atât la peluză cât și la tribuna a doua.

Din informațiile PRO TV și www.sport.ro, cu o zi înainte de meci s-au vândut aproximativ 18.000 de bilete.

Astfel, meciul dintre Dinamo și FC Argeș are șanse mari să depășească asistența de la FCSB - Rapid 1-5, meci disputat cu aproximativ 19.000 de spectatori în tribune.

Declarațiile lui Ovidiu Burcă înainte de meciul cu FC Argeș

"Avem câteva probleme, dar pentru fiecare problemă există o soluție. Sunt ferm convins că jucătorii care vor intra o vor face la un nivel foarte bun.

Din punct de vedere mental, toți băieții conștientizează importanța momentului. Săptămâna asta nu am făcut nimic special față de alte săptămâni.

Sunt încrezător în șansele noastre pentru că astfel de meciuri le pregătești un an întreg. Noi am muncit foarte bine, am creat o stare de spirit fantastică.

Lucrurile au fost mai bune de la săptămână la săptămână, de asta avem foarte mare încredere”, a spus Ovidiu Burcă.

Returul barajului se joacă sâmbătă, la Pitești, de la ora 21:00.

În celălalt meci de baraj, turul Gloria Buzău - UTA Arad s-a încheiat duminică 0-0.