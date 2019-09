Gigi Becali, pus la zid de un fost jucator de la FCSB! "Nu se intampla nimic daca lucrurile erau facute corect" El nu s-ar mai intoarce niciodata la echipa ros-albastra

FCSB a avut un start dezastruos de sezon.

Chiar daca FCSB a invins Viitorul duminica seara, scor 2-1, echipa ros-albastra trece printr-o perioada extrem de dificila. Victoria cu echipa lui Hagi a venit dupa un sir de 5 infrangeri consecutive in Liga 1 si eliminiarea in competitiile europene.

Alexandru Chipciu, fost fotbalist la FCSB in perioada in care echipa defila in campionat si avea rezultate bune si la nivel european, a comentat situatia in care se afla acum stelistii.

Acesta a lasat de inteles ca deciziile gresite ale patronului si intregii conduceri au adus echipa in acest punct si a marturisit ca nu s-ar mai intoarce niciodata la FCSB.

"Asta e situatia, trec printr-o situatie dificila, chiar daca sunt jucatori valorosi acolo, Pintilii, Coman, Adi Popa, care s-a intors. Probabil selectionerul a gandit ca perioada dificila prin care au trecut cei de la FCSB nu ar ajuta la meciurile acestea.

Cand am plecat ma gandeam la Steaua, nu ma gandeam la FCSB, pentru ca erau lucrurile cat de cat normale atunci cand am plecat. Am zis ca nu m-as mai intoarce pentru ca simt ca mi-am facut datoria acolo si cineva a zis ca lucrurile pe care le faci o data nu se vor mai intoarce niciodata. Cum a fost atunci pentru noi cu campionate, Europa League, Champions League. Si, daca stam sa ne gandim la jucatorii care s-au intors, chiar asa a fost, nu au mai trait perioada pe care am trait-o atunci.

Inca o data, daca era Steaua adevarata, cu suporterii, cu stadionul, cu lucrurile facute corect de la patron, manager, antrenor, nu se intampla nimic, mai ales ca patronul dispune de foarte multi bani. Dar, asa e situatia acum, au avut multi accidentati, meciuri grele, Guimaraes nu a fost o echipa slaba, a fost o echipa buna, si s-a ajuns in aceasta situatie.

Cred ca se vor regla lucrurile in continuare. Cred ca vorbim de play-off, dar la campionat va fi greu sa se lupte.

Mi-e greu sa vorbesc de patron, e un om mai in varsta ca mine, m-a ajutat in caiera, am avut cel mai mare salariu din istoria Stelei, a tinut la mine cred ca destul de mult, dar acum cred ca greseste foarte mult prin tactica pe care o adopta.

Daca ar iesi Floretino Perez acum sa zica: 'E echipa mea, pe Hazard il dau afara cand vreau, gata, 7 jucatori afara fac ce vreau', nici real nu ar mai fi la acelasi nivel ", a spus Alex Chipciu la sosirea in tara pentru meciurile nationalei cu Spania si Malta.

Romania joaca cu Spania joi, de la 21:45 si cu Malta duminica, de la 19:00. Ambele partide sunt transmise in direct la PRO TV!