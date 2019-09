Bogdan Andone la U CLUJ? Fostul antrenor al celor de la FCSB are cale libera spre U! Anuntul oficial facut de club

Cristi Dulca si-a reziliat contractul cu U Cluj.

U Cluj are un start dezastruos de sezon in Liga a 2-a. Se afla pe locul 17 in clasament cu doar 3 puncte dupa 5 meciuri. Conducerea celor de la U Cluj a luat decizia sa inceteze colaboarea cu Cristi Dulca si au ajuns la un acord in acest sens.

"FC Universitatea Cluj a ajuns astazi la o intelegere cu antrenorul principal Cristian Dulca privind rezilierea de comun acord a contractului. Ii multumim pentru depusa la Cluj si ii dorim succes in continuare, in cariera de antrenor", se arata in comunicatul oficial emis de club.

Dupa ce a aparut informatia ca Dinu Gheorghe este foarte aproape de U Cluj, iar acesta l-ar aduce in viitorul apropiat pe fostul antrenor al celor de la FCSB, Bogdan Andone, la carma echipei, acest lucru pare tot mai real, iar fostul tehnician al ros-albastrilor ar putea semna cu U.

"Dinu Vama ar urma sa il aduca in viitorul apropiat pe Bogdan Andone pe banca tehnica a Universitatii", spuneau cei de la numaiU.ro zilele trecute.