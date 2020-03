Gigi Becali poate da lovitura! O echipa importanta din Europa a trimis un scouter sa il intalneasca pe Man! Becali cere la schimbul jucatorului o suma RECORD

Patronul FCSB poate da o lovitura financiara importanta.

Feyenoord a trimis un scouter la Bucuresti pentru a-l intalni pe Dennis Man. Mijlocasul intrase deja in vizorul echipei olandeze.

Clubul l-a monitorizat pe jucator la partida impotriva Craiovei, castigata de stelisti cu 4-1. Man a fost titular si a reusit sa marcheze ultimul gol al "ros-albastrilor". Mijlocasul a avut deja o prima intalnire cu unul dintre cei mai importanti oameni ai lui Feyenoord. Marti, alaturi de tatal sau si de Anamaria Prodan, jucatorul a luat masa cu Steve Aptroot, oficial in departamentul de scouting al clubului olandez.

Problema care ar putea bloca transferul lui Dennis Man consta in suma ceruta de Gigi Becali. Patronul FCSB vrea 15 milioane de euro in schimbul mijlocasului, suma ce ar reprezenta un record pentru Feyenoord. In plus, Gigi Becali vrea si anumite bonusuri in functie de performanta lui Man.

Clubul din Rotterdam incearca sa-l aduca pe fotbalistul roman ca un inlocuitor pentru capitanul echipei, Steven Berghuis, care va pleca in aceasta vara. Cea mai mare suma de transfer pe care a achitat-o Feyenoord a fost de 7 milioane de euro.