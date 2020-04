INCREDIBIL | Adi Popa a fost jefuit in plina pandemie! Ce i-au luat hotii si ce mesaj a transmis jucatorul FCSB-ului: "Baietii ce au ramas fara job in Italia, Franta si Spania!"

Adi Popa a fost jefuit.

Mijlocasul celor de la FCSB, Adi Popa, a fost jefuit in plina pandemiei, chiar astazi, in Bucuresti. Jucatorul pe care Gigi Becali l-a bagat in somaj tehnic a vrut sa plece cu masina, insa a fost surprins sa vada ca oglinda din partea stanga a masinii nu mai exista. Dupa acest epsiod, mijlocasul ros-albastrilor a postat un mesaj spumos pe retelele de socializare.

"Si in timp ce astia 'destepti' stau in acasa, baietii ce au ramas fara job prin Italia, Franta si Spania (acolo carantina e carantina, nu ai ce cauta pe afara) isi fac treaba mai linistiti si mai nederanjati ca niciodata. Oare au scris pe hartiile pe proprie raspundere merg sa fur?", a fost mesajul lui Adi Popa pe retelele de socializare.