Gigi Becali nu l-ar putea ierta niciodata! "Prietenul" Iftime, pus in tema cu situatia de la Steaua: "Mi-a spus cineva ca sunt in cautarea unui actionar!"

Patronul FCSB si-ar putea pierde unul dintre "prietenii" din Liga 1!

Valeriu Iftime a vorbit astazi cu sinceritate despre cum a ajuns in fotbal, dar si despre prietenia sa cu Gigi Becali.

Desi are o relatie apropiata cu patronul FCSB, Iftime a declarat ca spera ca cineva sa vina sa investeasca la Steaua cat mai curand, pentru ca "cel mai important brand din fotbalul romanesc" sa nu dispara.

"Pentru mine fotbalul inseamna o notorietate care ma obliga, dar ma si oboseste, nu-mi da o stare de bine reala. As vrea sa scap de fotbal, de energia negativa pe care o da uneori. Chiar si cei de langa noi, autoritatile locale, parca simt ca au o invidie local. Desi fotbalul e cel mai mare vector de imagine cultural. Putini se pot lauda ca intr-un singur loc au fost Eminescu, Enescu, Iorga si Luchian. Sa ai acest brand si sa nu-l folosesti, e trist.

Fereasca Dumnezeu sa-l am model in fotbal pe domnul Becali sau pe altul. Am, in schimb, prieteni foarte buni alaturi de care lucrez de zeci de ani. Fac echipa cu trei oameni din anul 1990. Pentru mine conteaza echipa, grupul. Toti participa real la rezultat…Cand e vorba de Steaua, ca brand, nu poti spune ca-ti fura banii din buzunar.

Nu cred ca mai poate ajunge altcineva sa creeze un asemenea brand national. Ramane un brand (Steaua) si cred ca se poate gasi un privat ca mine care sa intre in afacere si sa-l duca mai departe. Mi-a spus cineva ca Steaua cauta investitor, dar daca aude sotia de asa ceva o sa-mi gasesc valiza la usa", a spus Valeriu Iftime pentru Radio Gold FM.