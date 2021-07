Norocosul Ondrasek! Anunt neasteptat facut de Gigi Becali! Ce se intampla cu fotbalistul din atacul lui FCSB: "M-am gandit mai bine!" 

Zdenek Ondrasek primeste o veste buna de la Gigi Becali!

Gigi Becali a vorbit despre viitoul lui Ondrasek. Patronul FCSB declarase la finalul meciului cu FC Botosani ca atacantul nu e ceea ce isi doreste el la FCSB si dadea de inteles ca acesta nu va mai aparea prea curand in atacul "ros-albastrilor".

Se pare insa Becali a revenit asupra deciziei si ii va mai oferi o sansa lui Zdenek Ondrasek in tricoul lui FCSB.

"Tata, m-am gandit mai bine si-i mai dau o sansa lui Ondrasek asta. Am vorbit cu cineva si mi-a spus sa-l mai vad doua – trei meciuri ca e pacat de baiat. Am vorbit si eu la nervi despre el. Nu mi l-a bagat nimeni pe gat, dar de acum o sa iau jucatori liberi de contract doar daca ii vad eu cum joaca.

Daca nu joaca nimic dupa aceste meciuri atunci vom discuta cu el si vom incerca sa ne despartim frumos. I-am zis si lui Meme. M-am convins eu cum sta si cu jucatorii astia liberi. Cu unii nu iti iese deloc…", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

Ondrasek a debutat oficial pentru FCSB in meciul cu FC Botosani, primul duel disputat de trupa Todoran in aceasta editie a Ligii 1. Atacantul a fost inlocuit in repriza secund, in locul sau intrand Oaida.