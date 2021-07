"E indreptatit sa plece!" Rectia lui Victor Becali dupa ce patronul FCSB a anuntat ca nu il lasa pe Tanase sa plece de la echipa

Florin Tanase a spus in repetate randuri ca isi doreste sa prinda un transfer in strainatate.

Capitanul FCSB-ului vrea sa plece de la echipa si sa prinda un transfer in strainatate, iar Gigi Becali a fost de acord sa il vanda, doar daca primeste o oferta de cinci milioane de euro pentru el.

Patronul s-a razgandit imediat dupa startul noului sezon, dupa ce FCSB a remizat cu FC Botosani, sustinand ca echipa sa are nevoie de capitan, pe care l-a vazut drept unul dintre cei mai buni din teren. Becali a spus ca nu poate sa il mai lase pe Tanase sa plece de la echipa.

Desi s-a scris ca are propuneri de la diferite cluburi, fostul agent Victor Becali a dezvaluit ca nu exista nicio oferta pentru capitanul ros-albastrilor, in ciuda faptului ca a iesit golgheter in sezonul trecut din Liga 1.

Victor Becali a comentat situatia capitanului de la FCSB, dar si declaratiile lui Gigi Becali, sustinand ca jucatorul este indreptatit sa plece de la echipa.

"Deocamdata nu este o oferta concreta pentru el. Asta este putin bizar. Un jucator care a marcat 24 de goluri.. Oamenii intreaba, dar probabil ca mercato abia acum incepe in adevaratul sens.

Oferta este suma pe care o cere patronul si cea pe care o ofera clubul care vrea sa transfere. Daca are neaparata nevoie, plateste. Daca nu are neaparata nevoie, nu plateste nici trei milioane.

El este indreptatit sa plece!", a spus Victor Becali pentru Digi Sport.