"Nu stiu cine v-a pacalit cu oligofrenii astia!" Reactie dura dupa ultimele transferuri de la FCSB! Replica lui MM: "Daca poti evalua un fotbalist dupa 45 de minute, esti la alt nivel!"

Cristian Daminuta a comentat noile transferuri de la FCSB!

Mihai Stoica a vorbit despre ultimele achizitii ale ros-albastrilor, intr-o postare pe Facebook prin care explica ce indatoriri are el in cadrul clubului si cum au ajuns jucatori precum Ondrasek sau Vukusic la club, dupa ce s-a spus ca el i-a propus patronului.

Ultimul transfer, Zdenek Ondrasek, a fost criticat de patronul FCSB dupa doar o repriza in meciul cu FC Botosani.

"Nu eu l-am propus pe Ondrasek la FCSB. Eu doar am strans informatii, direct sau prin intermediul colaboratorilor, din Norvegia si Cehia. Nu eu l-am propus pe Vukusic, ci doar am semnalat ca e liber, dar ca n-a mai jucat de foarte mult timp. Nu eu i-am refuzat pe Burca si Cestor, ci doar mi-am exprimat opinia cand am fost intrebat si am afirmat ca Planic are alte calitati si nu cred ca e inferior celor doi. Absolut aceeasi comparatie am facut-o si intre Planic si Miron, iar cel din urma a ajuns la noi. Ma bucur ca a facut-o, poate daca nu-l accidenta Omrani, eram campioni.

NU EU ADUC JUCATORI LA FCSB, asa cum am facut-o in primul mandat.

NU EU PROPUN JUCATORI LA FCSB, asa cum am facut-o in al doilea mandat.

EU - printre multe altele - MA OCUP DE MONITORIZAREA TINERILOR JUCATORI DIN ACADEMIE si chiar o fac cu pasiune si drag", se arata in postarea managerului.

La postarea lui Mihai Stoica a comentat si Cristian Daminuta, jucator legitimat la ACS Poli Timisoara si a avut cuvinte dure la adresa transferurilor.

"MM...stii parerea mea despre tine, esti top! Dar nu pot sa inteleg cum dracu l-ati luat pe asta de ii cad mingile in cap si nu poate face o asezare pentru mijlocasi...l-ati luat si pe 'Batistuta' dupa o luna in Vaslui...vai mama lui..Doamne fereste! In toata istoria Stelei, ca pentru mine FCSB e Steaua, n-ati avut atacanti mai slabi! CFR-ul transfera jucatori din Liga 3 si reusesc ce voi cu bani (nelimitat)...sunt convins ca Gigi ar da oricat doar sa ia titlul...dar nu stiu cine dracu v-a pacalit cu oligofrenii astia ce voi ii aduceti la echipa! Beau doua saptamani in continuu si daca ma bagi 'varf' n-am cum sa fiu asa slab ca si 'glumele' astea doua din ultimele luni", a scris Daminuta comentariu.

Replica lui Mihai Stoica nu a intarziat sa apara, raspunzandu-i pe masura jucatorului: "L-a propus lui Gigi un fost atacant important al nostru, am luat referinte de la un prieten care lucreaza la Tromso si de la un fotbalist care joaca in Cehia, a jucat peste tot unde a fost, are goluri marcate in nationala Cehiei… daca tu poti evalua un fotbalist dupa 45 minute, esti la alt nivel… cfr a luat campionate (inteleg ca are datorii uriase) iar noi vindem jucatori cu 10 si peste 10 milioane €".