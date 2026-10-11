FCSB - Oțelul a contat pentru etapa a 11-a din SuperLiga. Cu aproximativ 10.000 de spectatori în tribune, printre care și Gigi Becali, echipa roș-albastră a reușit să se impună la limită la debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Gigi Becali, moderat după FCSB - Oțelul?!

Spre surprinderea tuturor, Gigi Becali s-a aflat în tribune la duelul de pe Arena Națională. Patronul FCSB-ului a fost principalul subiect de interes al suporterilor, aceștia aruncând spre el mai multe obiecte vestimentare pentru a fi semnate.

După fluierul final al partidei, Gigi Becali a fost întâmpinat de o mare de mulțime, aceasta scandând: „Pe mașină, pe mașină”, în amintirea gesturilor făcute de omul de afaceri după victoriile mari din urmă cu câțiva ani. Patronul s-a conformat, dar s-a urcat doar pe pragul Rolls-Royce-ului pe care îl deține.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de duminică, 11 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Cristi Pulhac și Robert Niță.

Robert Niță s-a arătat surprins de popularitatea patronului FCSB: „Aruncau cu tricourile, am văzut imaginile. Aruncau cu pixuri, markere, șepci, tricouri către domnul Gigi. Dacă ar vinde... Ar putea să scoată obiecte, să facă marketing. S-a urcat doar pe prag când îi striga lumea. Nu s-a mai urcat pe mașină de data aceasta”.

Cristi Pulhac, fost jucător de la Dinamo, a transmis că Gigi Becali, în contextul jocului prestat de echipa sa, a simțit că nu e nevoie să se exteriorizeze foarte tare, acesta fiind motivul pentru care s-a urcat doar pe prag.

„La cum joacă echipa, nu mai merge nici suitul pe mașină. A simțit-o și patronul”, a declarat Cristi Pulhac, în direct la VOYO SPORT LIVE.