Gigi Becali, luat prin surprindere: a primit replica mai repede decat se astepta! "Trufia si aroganta se platesc, credeam ca stie asta!"

Gigi Becali a primit replica mai repede decat se astepta.

Patronul FCSB l-a atacat dur pe Dorinel Munteanu. Fostul jucator si antrenor al celor de la FCSB declarase ca a fost o greseala din partea sa sa accepte postul de antrenor oferit de Gigi Becali, iar omul de afaceri a avut o reactie deplasata la adresa fostului international. (TOATA DECLARATIA LUI BECALI AICI).

Cristi Tanase, presedintele Concordiei Chiajna, i-a luat apararea antrenorului sau si i-a oferit un raspuns pe masura lui Gigi Becali.

"Nu mi se pare deloc in regulă ce face Gigi Becali. L-a atacat aiurea pe Dorinel Munteanu, care spusese ca a facut o greseala ca a acceptat oferta lui Becali la un moment dat. Asa, si? Ce a spus Dorinel? Am citit ca e maresal, general, ce grad o spune ca mai are si trebuie sa-si apere ostile? Ce, suntem pe campul de lupta?

Si a mai spus ceva de genul 'sa stea in modestia lui, ca e acolo unde e'. Unde e? La o echipa, Concordia, care a batut FCSB. In viata trufia si aroganta se platesc. Credeam ca domnul Becali stie acest lucru", a declarat Cristi Tanase la DigiSport.