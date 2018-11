DINAMO - FCSB | Se anunta spectacol total! Fanii lui Dinamo au o noua coregrafie de colectie: momentul pregatit pentru marele derby

Dinamo - FCSB se joaca duminica, ora 21:00.

Chiar daca echipa se afla intr-o situatie extrem de dificila, fanii se vor mobiliza la derby si pregatesc un nou moment special in tribune.

Recunoscuti pentru inventivitatea lor, suporterii lui Dinamo vor incerca sa creeze o noua coregrafie de colectie. Potrivit TelekomSport, fanii pregatesc o scenografie in care vor face apel la istoria clubului si vor incerca astfel sa le insufle si jucatorilor lui Rednic "spiritul dinamovist" si dorinta de victorie.

10.000 de bilete s-au vandut pana in acest moment pentru Dinamo - FCSB. Organizatorii au anuntat ca sunt pregatiti sa deschida si al doilea inel, in eventualitatea in care cererea de tichete va impune aceasta masura.