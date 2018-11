4 meciuri care trebuie neaparat vazute in acest week-end, in afara de Dinamo - FCSB

Un meci din Liga 2 intre doua cluburi istorice, o partida pe Giulestiul in prag de demolare si doua intalniri ale singurelor echipe care nu au batut pe nimeni in acest sezon.

1. Petrolul - Ripensia

Meciul dintre cele mai vechi cluburi romanesti care nu s-au intalnit niciodata va avea loc vineri, 9 noiembrie, de la ora 18.00, pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti. Petrolul ocupa locul 4 in Liga 2 si este antrenata de fosta glorie Tavi Grigore, in timp ce Ripensia se afla pe locul 16 in clasament si pe banca a se afla Alexandru Pelici, un specialist al promovarilor in prima liga.

Ripensia Timisoara a fost fondata in 1928, desfiintata de regimul comunist in 1948, reinfiintata in 2012, a ajuns in Liga 2 dupa ce a apelat la sistemul socios, cu membri asociati, si a reusit promovari din esalonul al 6-lea. "Ripi" a castigat titlul national de 4 ori (1933, 1935, 1936, 1937) si Cupa Romaniei in 2 randuri (1934, 1936), fiind una dintre cele mai valoroase, iubite si respectate cluburi din Romania in perioada interbelica, cand tricoul "galben-rosu" era imbracat de jucatori ca Dobay, Raffinsky, Simatoc, Burger, Bindea, Ciolac, Beke sau Schwartz.

Petrolul Ploiesti a fost fondat ca Juventus Bucuresti, in 1924, denumire sub care a castigat titlul national in 1930 si a jucat 7 sezoane consecutive in Divizia A (1933-1940). Dupa Al Doilea Razboi Mondial si instaurarea comunismului, clubul si-a schimbat numele in Distributia, Petrolul, Competrol, Partizanul si Flacara, fiind mutat, in 1952, la Ploiesti, unde si-a mai modificat inca o data denumirea in Energia Ploiesti (1956-1957). Din 1957, echipa s-a numit Petrolul Ploiesti si si-a trecut in palmares inca 3 titluri de campioana (1957-1958, 1958-1959, 1965-1966) si 3 Cupe ale Romaniei (1962-1963, 1994-1995, 2012-2013).

2. FC Rapid - CS Tunari

Dincolo de divizia si locurile ocupate de cele doua cluburi in clasament (Liga 3, Seria 2, meciul dintre locul 1 si locul 4), meciul dintre Rapid si CS Tunari poate reprezenta si ultimul meci pe Stadionul Giulesti, la care vremea frumoasa din aceasta toamna le va permite spectatorilor sa se bucure cu adevarat de fotbal si de istorica arena. Pe 2 noiembrie, Compania Nationala de Investitii (CNI) a anuntat ca a semnat contractul pentru inceperea lucrarilor de executie, arena urmand sa fie modernizata in vederea gazduirii de catre Romania a partidelor din cadrul Euro 2020. In perioada urmatoare, va fi emis si ordinul privind inceperea serviciilor de proiectare si obtinere a avizelor, acordurilor si autorizatiilor, asa ca Giulestiul vechi ar putea fi istorie pana la primavara. Cine mai vrea sa vada un meci pe acest stadion, fara sa fie nevoit sa vina infofolit in sube, manusi, caciuli, fulare si paturi, are acum ocazia sa isi la revedere de la una dintre locatiile emblematice ale sportului bucurestean. Pe banca Rapidului sta Daniel Pancu, in timp ce pe cea a ilfovenilor se va afla Ionut Voicu, campion in 2003 cu giulestenii.

3-4. Meciurile codaselor din Liga 3

Pentru cei suprasaturati de fotbal de Liga 1, de numeroasele partide din Champions League si Europa League din aceasta saptamana sau de meciurile din cele mai puternice campionate europene urmarite la televizor in fiecare final de saptamana, de tactica fina si echipe bine puse in teren, poate ar fi recomandata o "dezintoxicare" cu doua partide de Liga 3. Prima este cea dintre CS Atletic Bradu si Viitorul Domnesti, din Seria 3 a Ligii 3, jucandu-se vineri, 9 noiembrie, de la ora 14.00, pe Stadionul "Central" al localitatii Bradu (jud. Arges). Gazdele ocupa locul 14 (11 meciuri - 3 victorii, 1 egal, 7 infrangeri / golaveraj -11), in timp ce oaspetii sunt pe ultimul loc, 16, cu 11 infrangeri pe linie si un golaveraj de speriat, -51. A doua partida este din Seria 2 a Ligii 3, pune fata in fata Sportul Chiscani si Delta Dobrogea Tulcea si se va disputa sambata, 10 noiembrie, de la ora 14.00, pe Stadionul "Comunal" din localitatea Chiscani (jud. Braila). Gazdele ocupa locul 13 in clasament (10 meciuri - 2 victorii, 2 egaluri, 6 infrangeri / golaveraj -6), in timp ce oaspetii ocupa ultimul loc, 15 (11 meciuri - 0 victorii, 0 egaluri, 11 infrangeri), cu niciun punct la activ si cu un golaveraj uluitor (-31). De altfel, echipele din Tulcea si Domnesti sunt singurele din primele 3 ligi din Romania fara niciun punct acumulat de la inceputul sezonului si pana in prezent.

Autor: Gabriel Chirea