DINAMO - FCSB | Arbitru de Champions League pentru "Eternul Derby"! El va conduce meciul: a fost o saptamana perfecta pentru central

Dinamo - FCSB se joaca duminica, ora 21:00.



Dinamovistii isi pun toate sperantele revenirii in "Eternul Derby". Echipa lui Rednic a reusit sa castige la Voluntari, prima victorie dupa 7 etape, si spera la un succes si in meciul cu FCSB pentru a se apropia de play-off.

FCSB, de pe alta parte, lupta la titlu, iar o victorie in derby ar putea readuce echipa lui Dica pe primul loc in campionat. Depinde si de ce va face CFR la Calarasi.

Derby-ul de traditie al Romaniei va fi condus la centru de Istvan Kovacs, informeaza DigiSport. Kovacs va incheia astfel o saptamana perfecta: miercuri seara a arbitrat pentru prima data in UEFA Champions League, meciul dintre Valencia si Young Boys.

Primul meci al lui Kovacs in Liga 1 a fost in urma cu aproape 12 ani: 11 ani, 2 luni si 24 de zile au trecut de la Poli Timisoara - Pandurii, scor 3-1, prima partida arbitrata de Kovacs in Liga 1 pe 11 august 2007.