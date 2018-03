"N-are cum sa nu-l mai vrea Gigi, a platit deja banii!" Morutan, la un pas de o CRIZA dupa drama de la Under 19! Ce s-a intamplat cu tanarul jucator

Olimpiu Morutan a fost eliminat stupid iar Romania U19 a pierdut calificarea la Euro dupa 2 goluri primite in ultimele 10 minute cu Ucraina.

Patronul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, a vorbit pentru Pro TV despre situatia lui Olimpiu Morutan - tanarul jucator de 18 ani a primit stupid un cartonas rosu pentru ca si-a scos tricoul dupa golul marcat iar Romania s-a prabusit in partida cu Ucraina. Iftime l-a aparat pe Morutan dupa acest incident.

"L-am laudat cand merita laudat, l-am criticat cand era de criticat. Acum il sustin. Eu am vorbit cu copilul si l-am incurajat. Gestul este prostesc, copilaresc, el mi-a spus ca nici nu stia ca are cartonas galben, asa de <furat> de meci a fost.



E trist, eu am vrut sa-l incurajez, avem nevoie de el, e un copil si trebuie sprijinit. Toata lumea greseste. E prea multa tragedie pusa doar pe capul lui. Este un mare insucces pentru fotbalul romanesc, dar nu este doar vina lui Morutan. Toti suntem frustrati.



Insa o echipa buna nu ia 2 goluri in 10 minute chiar daca are un om in minus. Ok, a gresit Morutan, mai erau 10 minute, nu poti sa iei goluri de la o echipa care nu reprezenta un mare pericol pentru noi. Isi revine, dar acum a facut aproape o criza, depresie. L-a luat Costel (Enache), vorbeste cu el, am vorbit si eu cu el. E clar ca ceea ce nu te omoara, te intareste, sper sa-l intareasca. Dar nu il vad deloc principalul vinovat, e vinovat ca toti ceilalti din echipa. Primul cartonas galben l-a primit la o faza la care ei puteau pleca periculos spre poarta, nu avea de ales.



Morutan si Golofca sunt 2 jucatori diferiti, de valori diferite. Pe Golofca l-am adus inapoi sa-si revina dupa 8 luni de instabilitate, iar Morutan a avut aceasta perioada dupa transferul la Steaua cu niste impedimente, o masina, asta este, are 18 ani. El si-a revenit, acum trebuie intarit pentru ca e cu totul alt sentiment.



Trebuie sa tina la "tavalelile" astea, am vrut si eu sa-i ofer cateva momente de acest gen, criticandu-l un pic cand toti il laudau. El trebuie bagat in seama incontinuu, si cand joaca prost, si cand joaca bine. Sa-si analizeze el activitatea pentru ca poate mult mai mult. Acum este mai dificil pentru ca el isi asuma cumva insuccesul acesta. Era atat de disperat ieri, nu l-am mai vazut atat de trist. Cu siguranta si ceilalti involuntar ii spunea: <daca nu ieseai tu, acolo s-a produs declicul negativ>. Ceea ce cam asa s-a vazut la TV, o echipa puternica rezista.



N-are cum sa nu-l mai vrea Gigi Becali pentru ca a platit banii. Mi-ar conveni sa nu-l mai vrea si sa mi-l lase. Dar nu se poate, jucatorul este al Stelei din vara. Nu mai poate sa fie al meu, nu este posibil sa nu-l mai vrea fara sa ia banii inapoi. Daca nu l-ar mai vrea fara sa-i mai dau banii inapoi, ar fi cel mai mare castig al meu din fotbal. Va fi un jucator mare dar asemenea incidente o sa mai intervina in viata lui si trebuie sa le depaseasca" a spus Valeriu Iftime pentru Pro TV.