Cele două grupări s-au confruntat în etapa #11 din Superliga României, pe Arena Națională. Meciul dintre FCSB și Oțelul Galați s-a încheiat 1-0 pentru formația dirijată de Laurențiu Reghecampf, aflat la debut în al treilea mandat la fosta campionaă.

Gigi Becali l-a menționat pe Hagi după debutul lui Reghecampf la FCSB: ”În iarnă, gata!”

La meci a fost prezent și patronul Gigi Becali, care la finalul celor 90 de minute a stat de vorbă cu reprezentanții mass-media. Printre altele, le-a comunicat faptul că Reghecampf nu are echipă la FCSB și că speră să o scoată la capăt chiar și în aceste condiții.

”Ce să facă Reghe? Ce a făcut și Gică Hagi, dacă nu are valoare echipa. N-ai benzi, n-ai număr 10, n-ai atacant, ce poți face? Lasă că iau eu în iarnă și gata. Să dea Dumnezeu să o putem ține așa 7-8 etape. Degeaba zice că ajungem pe locul 1, că nu ai cu cine”, a spus Becali.

Unicul gol al confruntării din etapa #11 a Superligii României a fost semnat în minutul 65 de Alexandru Stoian, din pasa lui Vali Crețu

Meciul s-a rupt în minutul 54, când Habib Sylla a văzut direct cartonașul roșu în urma unui fault la Meriton Korenica. El fusese avertizat și în primul act, în minutul 3, cu cartonașul galben

După Muhar, Reghecampf schimbă din nou căpitanul la FCSB: "El va fi!"

După partida cu Oțelul, Reghecampf a explicat de ce l-a ales și pe Muhar și a mai anunțat că principala variantă de căpitan va fi Denis Drăguș, atunci când atacantul va fi apt.

"Muhar este un jucător care are personalitate, experiență foarte mare. Chiar dacă e nou la echipă, pentru mine este important să avem un jucător care strânge echipa lângă el. Are capacitatea asta și de aceea am hotărât să fie el căpitan.

Am anunțat și că Denis Drăguș, când va fi pe teren, el va fi căpitan. E normal. E un jucător cu experiență și trebuie să profităm de asta. Întotdeauna echipa noastră va avea nevoie de jucători cu personalitate, care să ne ajute să câștigăm meciuri", a spus Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă.