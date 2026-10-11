Unicul gol al confruntării din etapa #11 a Superligii României a fost semnat în minutul 65 de Alexandru Stoian, din pasa lui Vali Crețu. FCSB - Oțelul Galați a avut loc pe Arena Națională din Capitală.

Meciul s-a rupt în minutul 54, când Habib Sylla a văzut direct cartonașul roșu în urma unui fault la Meriton Korenica. El fusese avertizat și în primul act, în minutul 3, cu cartonașul galben.

Reacție categorică după FCSB - Oțelul Galați: ”Roșu! Fix în faza mea!”

Rui Duarte, noul antrenor portughez al gălățenilor, a evidențiat după meci că Sylla a fost eliminat corect. La ”centru” a fost George Roman, iar în camera VAR au stat Adrian Costreie și Marius Omut.

Totodată, tehnicianul a ținut să indice și faptul că formația dirijată de Laurențiu Reghecampf este o echipă bună și a sugerat că elevii săi vor trebui să evolueze mai bine pe viitor ca să facă mai bine față presiunii.

”A fost un meci dificil pentru noi. În prima repriză am încercat să stăm sus cu linia defensivă. Au fost și multe spații între linii, iar lor le-a fost ușor să le exploateze.

Apoi, ne-am reglat jocul. După ce Sylla a luat al doilea galben, cartonașul roșu, a fost mult mai dificil de gestionat.

Am încercat să ne apărăm, dar cred că am făcut două greșeli. În ambele situații noi am fost cei care au avut mingea. Trebuie să fim mult mai buni pe viitor.

Înainte de corner, Miguel a avut mingea. La Sylla cred că a fost cartonaș roșu. Faza s-a petrecut fix în fața mea. Nu trebuia să facă alunecare, ci doar să atingă mingea. Avea deja un cartonaș galben. I-am explicat același lucru.

Am jucat împotriva unei echipe bune, pe un stadion mare. Pe viitor vom evolua mai bine, pas cu pas”, a spus Rui Duarte la flash-interviu.

Ultima întâlnire dintre FCSB și Oțelul Galați avusese loc în play-out-ul stagiunii precedente, când gruparea roș-albastră s-a impus atunci la București cu 4-0 împotriva moldovenilor.

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