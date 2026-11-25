Cu doar câteva zile înainte de startul Campionatului European de handbal feminin, Arena BT din Cluj-Napoca a suferit o transformare semnificativă.

O parte a scaunelor montate în urmă cu 12 ani, la inaugurarea sălii, au fost înlocuite cu scaune care oferă un grad de confort mai ridicat.

Experiență mai confortabilă pentru spectatorii din Arena BT, începând cu EHF EURO 2026

„Fiecare spectator merită confort VIP în Sala Polivalentă BT Arena,” a transmis primarul Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, prezentând cu mândrie noile scaune, montate în tribuna 1, dar care vor fi de ocupat în întreaga sală, începând cu luna ianuarie 2027.

România caută minimum două victorii în grupele EHF EURO 2026

În perioada 3-20 decembrie, țara noastră va fi una dintre cele cinci gazde ale competiției în care „tricolorele” vor încerca să treacă de Norvegia, Macedonia de Nord și Elveția pentru a reuși accederea în grupa principală.

România va juca în cadrul EHF EURO 2026 în direct la Pro Arena și VOYO, în zilele de 4, 6 și 8 decembrie.