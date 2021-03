Gigi Becali l-a ales pe inlocuitorul lui Coman! Cine va fi titular in meciul cu Gaz Metan dupa suspendarea lui Florinel 

FCSB joaca duminica seara, pe teren propriu, in compania celor de la Gaz Metan Medias.

Florinel Coman va rata partida din etapa a 26-a a Ligii 1, fiind suspendat pentru cumul de cartonase galbene.

Patronul ros-albastrilor nu a stat foarte mult pe ganduri si a stabilit cine il va inlocui in primul 11 pe Coman. Potrivit Fanatik, alesul lui Gigi Becali este Razvan Oaida, care va juca cel mai probabil pe pozitia de aripa dreapta, in timp ce Florin Tanase va ramane varf de careu, iar pe stanga se va afla pustiul Octavian Popescu.

Desi nu a fost titular decat in trei partide in acest sezon, Razvan Oaida a fost preferat in detrimentul lui Ante Vukusic, care nu l-a convins pe Becali in primele sale evolutii la FCSB.

Iata cum ar putea arata, in aceste conditii, echipa de start a lui Toni Petrea in meciul cu Gaz Metan: Vlad - Harut, Ov. Popescu, Miron, Radunovic - Morutan, Sut, Olaru - Oaida, Tanase, Oct. Popescu.

Meciul dintre FCSB si Gaz Metan este programat duminica, de la ora 20:30, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.