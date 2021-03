Dezvaluiri INCREDIBILE din primul mandat al lui Reghecampf la FCSB! Ce se afla in pungutele controversate din care au baut jucatorii in timpul unui meci

Un fost jucator de la FCSB a facut dezvaluiri incredibile.

Alexandru Bourceanu a vorbit despre unul dintre cele mai controversate momente petrecute in mandatul lui Laurentiu Reghecampf din perioada 2012-2014. Este vorba despre acele pungute cu lichid pe care jucatorii le-au baut in timpul unui meci.

Fostul fotbalist a spus ca o singura data a consumat acea bautura, o substanta cu vitamine, care avea rolul de a-i ajuta pe jucatori sa se refaca. Bourceanu a dezvaluit si de ce bauturile au fost puse in pungute.

"O data le-am baut. Dupa aia n-am mai avut voie. Erau bauturi de la o firma, nu pot sa-i dau numele, pe care le folosesc mai multe echipe. Poate si acum.

Erau niste bauturi izotonice, niste bauturi de refacere, niste sucuri care se beau la oricare nivel. In mod normal, erau in bidon, dar au vrut sa facem un pic de 'bascalie'.

Am vazut prin Germania si am zis sa facem si noi chestii de genul asta. Dar erau aceleasi sucuri pe care le beam din acele bidoane. Le tineau in acele cutii frigorifice, la o temperatura mai ridicata decat cea de afara.

Erau un pic caldute, le-am scos de acolo si le-am baut. Acel suc era pentru dupa meci. Normal ar fi trebuit sa ne ia cumva din potential", a declarat Alex Bourceanu, potrivit Look Sport.