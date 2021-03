Marturia fostului fotbalist de la FCSB care a aflat de la TV ca nu va mai juca! "A fost in vestiar, dar nu a discutat cu mine!"

Andrei Marc, jucator legitimat la Concordia Chiajna, a vorbit despre perioada petrecuta la FCSB.

Fundasul central in varsta de 27 de ani era transferat in vara anului 2019 de la Concordia Chiajna la FCSB, unde a petrecut doar o luna, inregistrand doar doua meciuri in tricoul ros-albastrilor.

El a dezvaluit ca antrenorul de atunci, Bogdan Vintila, a purtat discutii cu el, insa Marc aflase de la televizor ca nu mai face parte din planurile lui Gigi Becali.

"Mi-a explicat de ce nu se bazeaza pe mine, am avut o discutie si cu Narcis (Raducan). Dar nu a fost o problema asta atunci la FCSB, chiar eram constient atunci ca nu voi mai juca, dupa spusele patronului la televzior. A fost in vestiar, dar nu a discutat cu mine. Vorbea cu baietii, le ura bafta la meci, cand am avut meci in Portugalia, pentru calificare, atunci", a spus Andrei Marc pentru ProSport.

In Liga 2, la Concordia Chiajna, Marc este om de baza si si-a prelungit contractul in echipa lui Claudiu Niculescu. In cazul in care clubul ajuge in Liga 1, contractul sau se va prelungi automat pe inca un sezon.

Andrei Marc a inregistrat in actualul sezon din al doilea esalon al fotbalului romanesc 16 meciuri pentru Concordia Chiajna.