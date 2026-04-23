Italienii anunță echipa care vrea să-l transfere pe Radu Drăgușin în vară Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

TAGS:
radu dragusinTottenhamjuventus
Din articol

Tottenham se află într-o situație delicată, pe loc retrogradabil și cu șanse bune de a retrograda în Championship pentru prima oară după 49 de ani. Situația în care a ajuns clubul i-a determinat pe jucători să-și caute echipe, iar unul dintre cei care ar putea pleca este Radu Drăgușin (24 de ani).

În iarnă, fundașul român a fost pe radarul unor echipe din Italia, precum AS Roma sau Fiorentina, iar în vară poate ajunge la Juventus, echipa la care a debutat în fotbalul mare și la care a făcut junioratul. 

Radu Drăgușin este pe lista lui Juventus

Jurnalistul Mirko Di Natale, de la TuttoJuve și Radio Bianconera, a anunțat că Drăgușin este pe în continuare pe radarul lui Juventus. Conducerea clubului torinez speră să-l poată transfera pe fundașul român pentru o sumă mai mică de 25 de milioane de euro, atât cât a cerut Tottenham în iarnă pentru a renunța la român.

În primele două meciuri cu Roberto de Zerbi, Drăgușin a fost rezervă, astfel că ar putea pleca la o altă echipă la care să prindă mai multe minute din sezonul următor. 

În perioada petrecută la Tottenham, Drăgușin a bifat 46 de meciuri în toate competițiile, în contextul în care a fost accidentat aproape un an.

Tottenham, fără victorie din decembrie

Potrivit statisticienilor, Tottenham tocmai a ajuns pe podiumul clasamentului rușinii, în Premier League. Vorbim despre cele mai lungi serii de meciuri fără victorie de la începutul unui an calendarisitic. Aici, partea de sus a clasamentului arată așa:

  • *Derby – 18 meciuri la rând fără victorie (anul 2008)
  • *Sunderland – 17 meciuri la rând fără victorie (anul 2003)
  • *Swindon Town - 15 meciuri la rând fără victorie (anul 1993) / Tottenham – 15 meciuri la rând fără victorie (anul 2026). 

Ultimul succes al londonezilor, în campionat, datează de la 28 decembrie: 1-0 cu Crystal Palace, în deplasare.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
ARTICOLE PE SUBIECT
Gazzetta dello Sport a aflat ”ce este, de fapt, în spatele comentariilor lui Chivu”
Gazzetta dello Sport a aflat ”ce este, de fapt, în spatele comentariilor lui Chivu”
Ce a avut de zis Pep Guardiola după ce Chelsea și-a dat afară antrenorul: ”La asta mă gândesc”
Ce a avut de zis Pep Guardiola după ce Chelsea și-a dat afară antrenorul: ”La asta mă gândesc”
ULTIMELE STIRI
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României
Știm finalele din Cupa de Tineret și Cupa Elitelor: FCSB nu există! ”Rapid a fost la un pas de o triplă tare”
Știm finalele din Cupa de Tineret și Cupa Elitelor: FCSB nu există! ”Rapid a fost la un pas de o triplă tare”
15 ani de excelență în alergare: OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON celebrează tradiția unui eveniment cu 12.000 de alergători la start
15 ani de excelență în alergare: OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON celebrează tradiția unui eveniment cu 12.000 de alergători la start
MM Stoica dezvăluie: ”Săptămâna viitoare vine aici”
MM Stoica dezvăluie: ”Săptămâna viitoare vine aici”
Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță aduce din nou alergătorii împreună pentru o cauză socială
Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță aduce din nou alergătorii împreună pentru o cauză socială
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Charalambous i-a dat răspunsul lui FCSB! MM Stoica, anunț despre următorul antrenor

Charalambous i-a dat răspunsul lui FCSB! MM Stoica, anunț despre următorul antrenor

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali



Recomandarile redactiei
MM Stoica dezvăluie: ”Săptămâna viitoare vine aici”
MM Stoica dezvăluie: ”Săptămâna viitoare vine aici”
Gazzetta dello Sport a aflat ”ce este, de fapt, în spatele comentariilor lui Chivu”
Gazzetta dello Sport a aflat ”ce este, de fapt, în spatele comentariilor lui Chivu”
La 17 ani, Andrei Chirilă a înscris primul său gol în MLS! ”Bombă cu stil” pentru fotbalistul prezentat în exclusivitate de Sport.ro
La 17 ani, Andrei Chirilă a înscris primul său gol în MLS! ”Bombă cu stil” pentru fotbalistul prezentat în exclusivitate de Sport.ro
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României
Știm finalele din Cupa de Tineret și Cupa Elitelor: FCSB nu există! ”Rapid a fost la un pas de o triplă tare”
Știm finalele din Cupa de Tineret și Cupa Elitelor: FCSB nu există! ”Rapid a fost la un pas de o triplă tare”
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
CITESTE SI
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

stirileprotv Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!