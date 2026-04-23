Tottenham se află într-o situație delicată, pe loc retrogradabil și cu șanse bune de a retrograda în Championship pentru prima oară după 49 de ani. Situația în care a ajuns clubul i-a determinat pe jucători să-și caute echipe, iar unul dintre cei care ar putea pleca este Radu Drăgușin (24 de ani).
În iarnă, fundașul român a fost pe radarul unor echipe din Italia, precum AS Roma sau Fiorentina, iar în vară poate ajunge la Juventus, echipa la care a debutat în fotbalul mare și la care a făcut junioratul.
Radu Drăgușin este pe lista lui Juventus
Jurnalistul Mirko Di Natale, de la TuttoJuve și Radio Bianconera, a anunțat că Drăgușin este pe în continuare pe radarul lui Juventus. Conducerea clubului torinez speră să-l poată transfera pe fundașul român pentru o sumă mai mică de 25 de milioane de euro, atât cât a cerut Tottenham în iarnă pentru a renunța la român.
În primele două meciuri cu Roberto de Zerbi, Drăgușin a fost rezervă, astfel că ar putea pleca la o altă echipă la care să prindă mai multe minute din sezonul următor.
În perioada petrecută la Tottenham, Drăgușin a bifat 46 de meciuri în toate competițiile, în contextul în care a fost accidentat aproape un an.
Tottenham, fără victorie din decembrie
Potrivit statisticienilor, Tottenham tocmai a ajuns pe podiumul clasamentului rușinii, în Premier League. Vorbim despre cele mai lungi serii de meciuri fără victorie de la începutul unui an calendarisitic. Aici, partea de sus a clasamentului arată așa:
- *Derby – 18 meciuri la rând fără victorie (anul 2008)
- *Sunderland – 17 meciuri la rând fără victorie (anul 2003)
- *Swindon Town - 15 meciuri la rând fără victorie (anul 1993) / Tottenham – 15 meciuri la rând fără victorie (anul 2026).
Ultimul succes al londonezilor, în campionat, datează de la 28 decembrie: 1-0 cu Crystal Palace, în deplasare.