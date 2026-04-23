Tottenham se află într-o situație delicată, pe loc retrogradabil și cu șanse bune de a retrograda în Championship pentru prima oară după 49 de ani. Situația în care a ajuns clubul i-a determinat pe jucători să-și caute echipe, iar unul dintre cei care ar putea pleca este Radu Drăgușin (24 de ani).

În iarnă, fundașul român a fost pe radarul unor echipe din Italia, precum AS Roma sau Fiorentina, iar în vară poate ajunge la Juventus, echipa la care a debutat în fotbalul mare și la care a făcut junioratul.

Radu Drăgușin este pe lista lui Juventus

Jurnalistul Mirko Di Natale, de la TuttoJuve și Radio Bianconera, a anunțat că Drăgușin este pe în continuare pe radarul lui Juventus. Conducerea clubului torinez speră să-l poată transfera pe fundașul român pentru o sumă mai mică de 25 de milioane de euro, atât cât a cerut Tottenham în iarnă pentru a renunța la român.